Basilicata: 300 milioni contro il dissesto idrogeologico.

La Basilicata, regione geologicamente vulnerabile, si appresta a implementare un piano strategico di intervento sul dissesto idrogeologico con un investimento complessivo stimato in circa 300 milioni di euro.

Questa ingente cifra, destinata a supportare i Comuni lucani, è stata al centro di un’iniziativa formativa tenutasi a Potenza, promossa dall’Attuatore Delegato per il dissesto idrogeologico regionale, Gianmarco Blasi.

Alla giornata hanno partecipato rappresentanti degli enti locali, il Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, in qualità di Commissario per il dissesto, e il Presidente dell’ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, a testimonianza dell’importanza cruciale della collaborazione istituzionale per affrontare una sfida di tale portata.

L’iniziativa ha fornito ai Comuni e ai loro uffici tecnici un vero e proprio “manuale operativo” per accedere ai finanziamenti e implementare azioni mirate alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi legati al dissesto.

L’obiettivo primario è quello di guidare gli enti locali attraverso le complesse procedure di candidatura progettuale, chiarendo le tempistiche, le modalità di presentazione delle domande e, soprattutto, fornendo gli strumenti per massimizzare l’efficacia degli interventi.

La finestra temporale per la presentazione delle candidature è aperta fino al 30 novembre, un termine impellente che sottolinea l’urgenza di agire.

Un esempio concreto dell’impegno regionale è rappresentato dall’avvio della conferenza di servizi per la difesa della costa di Metaponto, un’area particolarmente esposta all’erosione costiera, con un investimento di oltre otto milioni di euro per la realizzazione di barriere sottomarine.

Parallelamente, nelle aree interne, sono stati già affidati lavori a Castelmezzano ed Anzi, dimostrando un approccio diversificato che considera le specificità territoriali.

Il Presidente Bardi ha sottolineato come il contrasto al dissesto idrogeologico non sia solo una questione di sicurezza, ma anche un’opportunità per la valorizzazione del territorio.

La fragilità geologica della Basilicata impone un impegno costante nella formazione del personale comunale, equipaggiamento essenziale per affrontare le numerose emergenze locali.

Il Presidente Larocca ha concluso evidenziando il valore della prevenzione come investimento strategico, in grado di ridurre drasticamente i costi futuri e proteggere la comunità.

In sintesi, l’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la resilienza del territorio lucano e garantire un futuro più sicuro per i suoi abitanti.