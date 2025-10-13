Basilicata a Calabria: imprese lucane protagoniste a *Mirabilia*

La Calabria si appresta ad accogliere una significativa delegazione di imprese lucane alla tredicesima edizione di *Mirabilia*, la Borsa Internazionale del Turismo Culturale, e alla nona edizione di *Mirabilia FoodeDrink*, in svolgimento presso l’Ente Fiera di Catanzaro Lido.

Sedici aziende della Basilicata, un vivace crocevia di tradizioni agricole e artigianali, saranno protagoniste dell’evento, con un focus particolare su sei realtà del settore agroalimentare, esaltando le eccellenze vinicole, l’olio extravergine d’oliva, la pasta artigianale, l’aglio denso, e altri prodotti tipici che incarnano il patrimonio gastronomico locale.

Le restanti dieci imprese si presenteranno come attori chiave nel panorama turistico, offrendo un caleidoscopio di esperienze e servizi.

L’iniziativa, promossa con visione strategica dalla Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in sinergia con Isnart, Unioncamere nazionale e un network di 21 Camere di Commercio italiane, si configura come un ponte cruciale tra produttori e mercati internazionali.

Un elemento distintivo dell’evento è la presenza di un panel di 50 *buyers* specializzati nel turismo e 43 nel settore alimentare, provenienti da un bacino di utenza globale, testimonianza del crescente interesse verso l’offerta italiana.

*Mirabilia*, nell’ambito del suo Progetto Speciale, si pone l’ambizioso obiettivo di catalizzare lo sviluppo di territori italiani che custodiscono preziosi siti UNESCO, riconosciuti per il loro valore universale.

L’iniziativa non si limita alla mera promozione, ma ambisce a fornire un supporto concreto alle imprese che operano nel turismo culturale, promuovendo un approccio sostenibile e responsabile, e nell’enogastronomia di alta qualità, tutelando le tecniche di produzione tradizionali e valorizzando le filiere corte.

Il progetto si fa portavoce di una visione olistica, che coniuga la tutela del patrimonio immateriale con la creazione di opportunità di crescita economica, favorendo un turismo esperienziale e consapevole, capace di generare un impatto positivo sulle comunità locali e di preservare l’identità culturale italiana per le generazioni future.