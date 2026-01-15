Basilicata, all’attacco del Nord Europa: Matka, la vetrina del turismo.

La Basilicata si appresta a conquistare il Nord Europa, partecipando per la prima volta a Matka, la più autorevole vetrina turistica del continente, in svolgimento a Helsinki dal 16 al 20 gennaio.

Un’iniziativa strategica promossa dall’Agenzia di Promozione Territoriale (Apt) in sinergia con l’Ambasciata d’Italia in Finlandia, che sottolinea l’ambizione di proiettare la regione in un mercato sempre più attrattivo e sensibile alle peculiarità dell’offerta italiana.

La scelta di Matka non è casuale.

Il panorama del turismo nordico rivela una crescente predisposizione verso destinazioni autentiche, esperienze immersive nella natura e un interesse marcato per forme di viaggio sostenibili.

La facilità di accesso, garantita dai collegamenti aerei diretti tra la Finlandia e la Puglia, costituisce un ulteriore fattore di appeal.

Più che una semplice presenza fieristica, l’iniziativa si configura come una vera e propria missione di esplorazione e networking. Margherita Sarli, direttrice generale dell’Apt, ne sottolinea l’importanza: “Intendiamo Matka come un’opportunità cruciale per tessere relazioni durature con istituzioni culturali e operatori del settore, consolidando il dialogo avviato lo scorso anno con l’Ambasciata, promotrice di una mostra fotografica dedicata al lavoro di Domenico Notarangelo, testimonianza della crescente attenzione verso la Basilicata.

“Il programma della missione non si limita all’esposizione fieristica.

Sono previsti incontri istituzionali di alto livello, con l’incontro con il Direttore Generale dell’Istituto Italiano di Cultura, Adriano Stendardo, e con l’Ambasciatore Nicola Todaro Marescotti, per definire strategie di collaborazione a lungo termine e affinare la promozione del territorio.

La comunicazione si concentrerà su elementi distintivi, in linea con le preferenze del pubblico nordeuropeo: la ricchezza naturalistica, l’impegno verso la sostenibilità ambientale, la possibilità di praticare attività all’aria aperta e, non ultimo, il fascino del “cineturismo”, alimentato dalla popolarità della serie televisiva “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, che ha contribuito a svelare al mondo le bellezze nascoste della regione.

La Basilicata si presenterà attraverso un ricco patrimonio di risorse: cinque parchi naturali incontaminati, oltre venti itinerari cicloturistici, una fitta rete di sentieri escursionistici, facilmente accessibili tramite l’app gratuita ‘Basilicata Free To Move’ e le piattaforme digitali routebasilicata.it e basilicataturistica.it.

L’offerta turistica sarà variegata, spaziando dalle maestose dorsali appenniniche alle profonde valli, dai suggestivi calanchi ai borghi storici, un connubio armonioso di paesaggio, spiritualità, enogastronomia e infrastrutture all’avanguardia per le attività sportive all’aria aperta, come zipline e ponti tibetani.

Un focus particolare sarà rivolto a Matera, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026, insieme a Tétouan, in Marocco, un riconoscimento prestigioso che amplifica la visibilità della regione e ne consolida il ruolo di ponte culturale tra l’Europa e il Mediterraneo.

L’obiettivo è posizionare la Basilicata come destinazione di eccellenza, capace di offrire esperienze uniche e indimenticabili, in grado di soddisfare le esigenze di un turismo sempre più consapevole e alla ricerca di autenticità.