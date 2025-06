Basilicata: Digitalizzazione in 5G, una sfida per il futuro.

La Regione Basilicata prosegue con determinazione la sua ambiziosa strategia di digitalizzazione del territorio, focalizzandosi sull’estensione e il potenziamento delle infrastrutture wireless pubbliche. L’iniziativa, che mira a colmare il divario digitale e a innalzare la qualità della vita per cittadini e imprese, si inserisce nel quadro della programmazione regionale 2021-2027 e guarda al futuro con l’implementazione delle tecnologie 5G.Il Dipartimento per l’amministrazione digitale, in collaborazione con le amministrazioni locali, ha recentemente convocato un incontro a Potenza per definire nuove linee di intervento, rafforzando l’impegno già manifestato nei confronti dei Comuni. Ad oggi, 120 dei 131 comuni lucani hanno già aderito al programma, testimoniando la crescente consapevolezza dell’importanza cruciale della connettività nell’era digitale.L’obiettivo primario è quello di non solo mantenere, ma anche di evolvere la rete di accesso wireless esistente, consolidando gli investimenti già compiuti e ampliando la copertura in aree strategiche per la comunità. Ciò include piazze, biblioteche, edifici pubblici, parchi, musei, località turistiche, strutture sanitarie e centri di aggregazione sociale – luoghi vitali per l’interazione sociale, l’apprendimento e lo sviluppo economico.Il precedente programma, denominato “Wi-Fi Basilicata”, conclusosi recentemente, ha rappresentato un traguardo significativo, con l’attivazione di oltre 400 punti di accesso Wi-Fi libero. Questo successo iniziale ha fornito una solida base per la nuova fase, che punta a un’integrazione più profonda della connettività nelle dinamiche quotidiane dei cittadini e dei visitatori.La scadenza imminente, fissata per il 16 giugno, per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sottolinea l’urgenza di un’ulteriore adesione da parte dei comuni interessati. Tale adesione non è solo una questione formale, ma un atto di responsabilità verso il futuro del territorio lucano, un impegno a garantire a tutti l’accesso a servizi digitali essenziali e a creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla crescita. La connettività, infatti, non è più un optional, ma un fattore abilitante per la competitività, l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile. La sfida per il futuro è quella di trasformare questo accesso capillare in un ecosistema digitale robusto e fruibile, capace di generare nuove opportunità e di migliorare la qualità della vita per tutti i residenti e i visitatori della Basilicata.