Basilicata e Calabria: Protocollo per il Futuro Agroalimentare

Il tessuto agroalimentare italiano, fulcro di eccellenza riconosciuta a livello globale, necessita di un continuo processo di evoluzione e rafforzamento. In questo contesto, la Camera di Commercio della Basilicata e l’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria siglano un Protocollo d’Intesa strategico, non una mera prosecuzione di una collaborazione esistente, ma un vero e proprio atto di programmazione avanzata per il futuro del settore.L’accordo, formalizzato dai presidenti Michele Somma e Gianluca D’Andrea, rappresenta un investimento mirato a catalizzare la sinergia tra l’ente camerale, custode del sistema economico territoriale, e i professionisti abilitati, i tecnologi alimentari, garanti della sicurezza, della qualità e dell’innovazione lungo tutta la filiera agroalimentare.Il Protocollo trascende la mera organizzazione di eventi formativi. Si pone come un motore di sviluppo, con l’obiettivo di identificare e promuovere aree di intervento congiunto che rispondano alle sfide complesse che il settore agroalimentare si trova ad affrontare. Queste sfide includono, ad esempio, la crescente domanda di prodotti sostenibili, la necessità di ridurre l’impatto ambientale della produzione alimentare, l’adeguamento alle normative sempre più stringenti in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità, e l’esigenza di competere efficacemente sui mercati internazionali.Le attività congiunte previste spaziano dalla creazione di percorsi di aggiornamento professionale specifici e mirati per i tecnologi alimentari, con focus sulle nuove tecnologie di trasformazione, le tecniche di conservazione innovative e le metodologie di analisi e controllo qualità, fino all’ideazione di workshop e seminari destinati alle imprese, orientati allo sviluppo di strategie di marketing, alla gestione della supply chain e all’adozione di pratiche di economia circolare.Un elemento di particolare rilevanza è l’impegno comune alla partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo. Questo aspetto è cruciale per favorire l’innovazione, sperimentare soluzioni all’avanguardia e trasferire conoscenze e competenze all’interno del tessuto imprenditoriale locale. La collaborazione mira a promuovere la ricerca di nuovi ingredienti, la sperimentazione di processi produttivi più efficienti e la creazione di prodotti a maggiore valore aggiunto, in grado di soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più esigente e consapevole.Il Protocollo, con una durata triennale e prorogabile, si configura come un impegno programmatico a lungo termine, che non implica oneri finanziari diretti per le parti, ma che richiede un forte investimento in termini di risorse umane e di capacità di coordinamento. La condivisione di informazioni e la promozione congiunta delle attività svolte rappresentano un elemento chiave per massimizzare l’impatto dell’accordo e per rafforzare la visibilità del sistema agroalimentare lucano e calabrese nel panorama nazionale e internazionale. Il successo di questa iniziativa si misurerà non solo in termini di attività svolte, ma soprattutto nella sua capacità di generare un cambiamento positivo e duraturo nel settore agroalimentare, contribuendo alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e alla valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico del territorio.