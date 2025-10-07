Basilicata: Formazione Cloud per Giovani Talenti e Innovazione Digitale

La Regione Basilicata, con un’iniziativa strategica volta a potenziare il tessuto economico locale e a rispondere alle emergenti esigenze del mercato del lavoro, ha promosso la seconda edizione del percorso formativo “Cloud Architecting on AWS” attraverso la Mt Academy.

Questo programma, sostenuto dall’Assessorato alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione e coordinato da Sviluppo Basilicata in stretta collaborazione con Amazon Web Services (AWS), mira a coltivare figure professionali altamente specializzate nella progettazione e implementazione di architetture cloud sicure, scalabili e ottimizzate per l’efficienza.

La crescente adozione del cloud computing a livello globale ha generato una significativa carenza di competenze specialistiche.

Il percorso formativo si pone come risposta concreta a questa esigenza, offrendo ai giovani talenti dell’area un’opportunità unica per acquisire conoscenze approfondite e sviluppare competenze pratiche nell’ambito dell’architettura cloud su AWS.

La selezione ha coinvolto un gruppo di 20 giovani, che parteciperanno a un intenso programma di 300 ore, distribuite in moduli teorici e laboratori pratici.

L’approccio didattico, fortemente orientato alla pratica, prevede la realizzazione di project work in collaborazione con aziende operanti nel settore, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nel mondo del lavoro reale.

Questi progetti mirano a simulare scenari reali di implementazione di soluzioni cloud, consentendo ai partecipanti di applicare le conoscenze acquisite e sviluppare capacità di problem-solving in contesti operativi.

Il successo della prima edizione, conclusasi a giugno, ha fornito una solida base per il consolidamento e l’arricchimento del percorso formativo attuale.

I risultati tangibili ottenuti dai partecipanti, con molti che hanno già trovato impiego in aziende del settore, testimoniano l’efficacia del modello didattico adottato e la capacità della Mt Academy di fungere da ponte tra formazione e mondo del lavoro.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano regionale volto a favorire la transizione digitale delle imprese locali, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative e creando nuove opportunità di crescita economica.

L’impegno congiunto della Regione Basilicata, della Mt Academy, di AWS e di Sviluppo Basilicata sottolinea l’importanza strategica di investire nella formazione di competenze digitali per il futuro del territorio.