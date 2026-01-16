Basilicata: Formazione Digitale Avanzata per il Futuro

La Regione Basilicata, forte del successo e del valore catalizzatore generato dalle precedenti edizioni, prosegue con rinnovato vigore la sua strategia di investimento nella formazione avanzata digitale.

L’apertura delle iscrizioni alla prima edizione 2026 del percorso formativo “AI e Cloud Architecting on Aws”, promosso dall’Assessorato alle Attività produttive, lavoro e formazione e realizzato in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e coordinato da Sviluppo Basilicata, rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di competenze specialistiche emersa dalle imprese, non solo locali ma anche nazionali e internazionali.

A dichiararlo è l’Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, sottolineando come questo percorso si configuri come un elemento cruciale per l’evoluzione del tessuto economico regionale.

L’iniziativa non si limita a fornire una formazione tecnica di alto livello, ma mira a creare un ecosistema virtuoso in cui giovani talenti e aziende possano incontrarsi e collaborare.

La digitalizzazione, ormai irreversibile, non è più un’opzione, ma un imperativo per la competitività e la prosperità.

La Regione Basilicata intende dunque stimolare la nascita di nuove imprese, alimentare l’innovazione e generare opportunità di lavoro qualificato, costruendo le basi per un futuro sostenibile e resiliente.

Il percorso “AI e Cloud Architecting on Aws” si pone come ponte tra la formazione specializzata, le aspirazioni dei giovani e le esigenze reali del mercato.

Si tratta di un investimento strategico nel capitale umano, volto a formare architetti di soluzioni cloud e esperti di intelligenza artificiale, figure sempre più richieste in un panorama tecnologico in rapida evoluzione.

Questo approccio pragmatico, orientato all’occupabilità, riflette l’impegno della Regione nel contrastare la fuga di cervelli e nel trattenere i talenti nel territorio.

Gabriela Megale, Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, evidenzia come l’investimento nella formazione giovanile sia un investimento diretto nel futuro della regione.

La Mt Academy, in particolare, si propone come piattaforma per la crescita professionale, offrendo opportunità concrete per i giovani che desiderano costruire la propria carriera in Basilicata.

Il progetto si distingue per la sua capacità di integrare formazione, innovazione e sviluppo locale, creando un circolo virtuoso di crescita e prosperità.

Oltre ai profili tecnici tradizionali – programmatori, tecnici web, esperti in applicazioni – il mercato del lavoro ricerca figure con competenze trasversali, come la comunicazione visiva e la gestione di nuovi strumenti digitali.

Il percorso formativo si propone di fornire anche queste competenze, preparando i giovani ad affrontare le sfide del futuro con flessibilità e creatività.

L’obiettivo finale è creare un ecosistema regionale dinamico, capace di generare valore aggiunto e di attrarre investimenti, consolidando il ruolo della Basilicata come polo di eccellenza nel settore digitale.