Basilicata Futura: Giovani Talenti e Intelligenza Artificiale

La Basilicata si proietta verso il futuro con una strategia ambiziosa, incentrata sulla valorizzazione del capitale umano giovanile e sull’adozione strategica dell’intelligenza artificiale.

L’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha delineato questa visione durante l’incontro dedicato al progetto IncHUBatori: Next Stop AI, un’iniziativa promossa dal Dipartimento Regionale con il supporto cruciale di Sviluppo Basilicata.

Il fulcro di questa politica è l’offerta di opportunità lavorative di alto profilo, capaci di garantire non solo una solida remunerazione economica, ma anche una profonda realizzazione professionale.

L’impegno della Regione, fortemente voluto dal Presidente Bardi, si traduce in azioni concrete volte a trattenere i giovani talenti nel territorio, contrastando lo spopolamento e promuovendo la crescita economica locale.

Un elemento chiave di questa strategia è la formazione e l’acquisizione di competenze specialistiche.

Il Dipartimento Regionale, in sinergia con Sviluppo Basilicata, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Unibas) e i centri di ricerca, sta mettendo in campo programmi mirati per colmare il divario tra le esigenze del mercato del lavoro e le competenze disponibili.

L’entusiasmo e l’impegno dimostrato dai giovani, testimoniato dalle 441 domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico per la creazione di nuove imprese, confermano la volontà di costruire un futuro in Basilicata.

Gabriella Megale, Amministratrice Delegata di Sviluppo Basilicata, ha sottolineato come l’Intelligenza Artificiale non sia semplicemente una tecnologia, ma un vero e proprio paradigma culturale che richiede un’evoluzione nella mentalità di tutti gli attori sociali: dalle amministrazioni pubbliche alle imprese, dalle scuole alle famiglie.

L’obiettivo è quello di creare un ecosistema in cui l’innovazione tecnologica sia accessibile e utile a tutti, con particolare attenzione ai settori strategici come l’agroalimentare, eccellenza del territorio lucano.

L’approccio adottato da Sviluppo Basilicata si basa sull’analisi approfondita delle esigenze specifiche di ogni azienda, con il supporto di esperti, anche provenienti dal territorio, che hanno sviluppato soluzioni personalizzate.

Il programma di incontri, in programma da ottobre a dicembre, mira a diffondere la cultura dell’innovazione e a fornire strumenti pratici per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale, incentivando la collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca, e preparando il terreno per una trasformazione digitale sostenibile e inclusiva.

L’impegno è quello di creare un futuro in cui i giovani lucani possano esprimere appieno il loro potenziale, contribuendo attivamente alla crescita economica e sociale della regione.