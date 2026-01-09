Basilicata, i Volontari della Protezione Civile in Udienza dal Papa

La Regione Basilicata, attraverso l’impegno concreto dei suoi organi istituzionali e l’inestimabile contributo dei suoi volontari, si appresta a onorare un evento di profonda valenza umana e simbolica.

Un’invitata delegazione della Protezione Civile regionale, composta da operatori sul campo e accompagnata dai funzionari dell’Ufficio regionale, sarà accolta in udienza da Sua Santità Papa Leone XIV, il 10 gennaio presso la suggestiva Sala Nervi in Vaticano.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile, trascende la mera formalità di un incontro istituzionale, configurandosi come un gesto di riconoscimento verso coloro che, quotidianamente, incarnano i principi di resilienza, solidarietà e dedizione al prossimo.

Il Pontefice desidera esprimere personalmente la sua gratitudine per l’impegno senza pari profuso dai volontari durante le celebrazioni giubilari, ma soprattutto per il loro ruolo cruciale nell’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza, spesso in condizioni difficili e con un coraggio esemplare.

La Protezione Civile lucana, e in particolare i suoi volontari, rappresentano il pilastro fondamentale su cui si fonda la capacità di risposta del territorio.

Sono loro, con la loro preparazione, la loro competenza e il loro spirito di abnegazione, a garantire la sicurezza e il sostegno necessari ai cittadini, mitigando gli effetti di calamità naturali, incidenti e altre situazioni di crisi.

Riconoscere questo ruolo non è solo un atto di cortesia, ma un imperativo morale e un investimento nel futuro della comunità.

Giovanni Di Bello, Dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile, sottolinea con forza come questo incontro con il Santo Padre sia un segnale tangibile del valore intrinseco del volontariato nella gestione delle emergenze e nella promozione del benessere sociale.

I volontari non sono semplici esecutori di compiti, ma modelli di comportamento, esempi di altruismo che ispirano e mobilitano.

La Regione, in linea con questo principio, si impegna a rafforzare il supporto alla rete di volontariato attraverso programmi di formazione specialistica, fornitura di attrezzature adeguate e allocazione di risorse finanziarie, mirando a potenziare la loro capacità di affrontare le sfide sempre più complesse del futuro.

L’assessore Pasquale Pepe, in sintonia con le parole di Di Bello, ribadisce l’importanza strategica del volontariato per la sicurezza del territorio e la coesione sociale, riconoscendolo come una risorsa inestimabile e imprescindibile.

Questo evento, un’occasione di incontro e di ispirazione, rafforza ulteriormente il legame tra la Regione Basilicata e la sua comunità di volontari, uniti da un comune impegno verso il bene comune e la costruzione di un futuro più sicuro e resiliente.

La presenza del Santo Padre conferisce a questo momento una risonanza eccezionale, elevando il riconoscimento del loro lavoro a un livello universale.