Basilicata Open Lab: Innovazione e Sviluppo per i Giovani

La terza edizione di “Basilicata Open Lab” si preannuncia un motore cruciale per l’evoluzione socio-economica della regione, con un’infrastruttura potenziata e un focus rinnovato sull’innovazione giovanile.

L’iniziativa, promossa da Eni in collaborazione con Shell Italia EeP attraverso Joule, la sua scuola di impresa, si configura come un ecosistema dinamico volto a catalizzare l’imprenditorialità e a consolidare la rete regionale dell’innovazione.

Un elemento distintivo è rappresentato dallo sportello informativo itinerante, che porterà direttamente nella comunità lucana opportunità di formazione e orientamento.

Accanto a questo, nasce il premio “Young Innovator”, un riconoscimento dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mirato a stimolare la curiosità e la propensione all’innovazione tra le nuove generazioni.

Come ha evidenziato Mattia Voltaggio, responsabile di Joule, il programma si rivolge a startup e giovani imprenditori, invitandoli a collaborare attivamente nella ricerca di soluzioni innovative in quattro aree strategiche: Agritech, Mobilità Sostenibile, Bioenergia e Sviluppo Locale.

Queste aree, cruciali per la transizione ecologica e digitale della Basilicata, richiedono approcci interdisciplinari e soluzioni su misura.

I risultati delle edizioni precedenti hanno superato le aspettative, come testimoniato dall’indicatore certificato dall’Open Impact Spin Off dell’Università Bicocca, che ha quantificato un impatto sociale, economico e ambientale significativo: per ogni euro investito, il progetto ha generato un ritorno di 1,7.

Questo dato solido conferma l’efficacia del modello e l’importanza di continuare a sostenere iniziative di questo tipo.

Il programma è strutturato per favorire la sinergia tra realtà esterne e imprese locali.

Startup nazionali interessate a sviluppare progetti in collaborazione con aziende lucane e imprese del territorio avranno l’opportunità di presentare le proprie proposte innovative.

Al termine del percorso, saranno selezionate 15 aziende locali e 12 startup nazionali, che beneficeranno di un supporto mirato attraverso attività di mentoring e formazione, oltre all’assegnazione di nove finanziamenti per i progetti più promettenti.

Le candidature rimarranno aperte fino al 12 gennaio 2026, invitando un’ampia partecipazione.

L’impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile, rafforzare la competitività regionale e favorire la collaborazione tra imprese, startup e giovani talenti ha trovato riscontro nella Regione Basilicata, rappresentata dagli assessori Laura Mongiello (Ambiente) e Carmine Cicala (Agricoltura).

L’assessore Mongiello ha sottolineato l’importanza del capitale umano come volano per la transizione energetica, auspicando un flusso costante di nuove idee e un trasferimento tecnologico efficace.

L’assessore Cicala ha invece ribadito il valore intrinseco dell’innovazione come espressione della resilienza della comunità lucana, evidenziando la necessità di coniugare tradizione e progresso.

La Basilicata, infatti, aspira a preservare la propria identità culturale, proiettandola verso un futuro di crescita e prosperità grazie all’innovazione.