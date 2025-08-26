Basilicata, pioniera della chirurgia robotica: un futuro sanitario all’avanguardia.

La Basilicata si distingue per una visione strategica orientata all’innovazione nel campo della chirurgia robotica, un investimento che, lungi dall’essere un mero richiamo al presente, si configura come un ponte verso un futuro sanitario più avanzato e sostenibile.

La sensibilità istituzionale dimostrata dall’Azienda Sanitaria Locale e dalla politica regionale testimonia un impegno concreto verso l’eccellenza, con l’obiettivo di trasformare l’Ospedale San Carlo di Potenza in un polo di riferimento per la sanità del territorio.

Come sottolineato dal Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia, Michele Di Marino, l’adozione della chirurgia robotica non è solo una questione tecnologica, ma rappresenta un elemento cruciale per la costruzione di una reputazione solida e duratura.

La credibilità, infatti, non si conquista con proclami, ma con risultati tangibili e con la capacità di instaurare un rapporto di fiducia con i pazienti.

Quest’ultimo aspetto, spesso trascurato, è fondamentale: il primo contatto con il paziente deve comunicare immediatamente senso di cura, competenza e disponibilità a fornire il massimo dell’assistenza.

Il percorso verso l’eccellenza, tuttavia, non si arresta all’innovazione tecnologica.

Le sfide future richiedono un approccio integrato e una visione d’insieme del sistema sanitario regionale.

In particolare, la rete oncologica rappresenta un asset strategico di inestimabile valore, che deve essere potenziato e coordinato per garantire percorsi diagnostici e terapeutici efficienti e personalizzati.

L’approccio alla gestione delle patologie complesse, inoltre, necessita di una revisione profonda.

La centralizzazione, se correttamente implementata, si rivela uno strumento efficace per ottimizzare le risorse, ridurre i costi e migliorare l’efficienza complessiva.

Concentrare le competenze e le tecnologie avanzate in centri di eccellenza specifici consente di massimizzare l’impatto delle prestazioni, evitando dispersioni e duplicazioni.

Questo modello, lungi dall’essere una limitazione, favorisce lo sviluppo di expertise specialistiche e la condivisione di conoscenze, a beneficio dell’intera comunità lucana.

La Basilicata, in questo contesto, si proietta verso un futuro sanitario caratterizzato da qualità, accessibilità ed equità.