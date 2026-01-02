Basilicata: più tempo per l’idrogeno verde, una scommessa sul futuro.

La Regione Basilicata proietta uno sguardo al futuro energetico, rimodulando i tempi per incentivare una partecipazione robusta e di qualità al bando per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile.

La Giunta regionale, su impulso dell’assessora Laura Mongiello, ha approvato una delibera che concede una proroga di sessanta giorni per la presentazione delle istanze progettuali, fissando il nuovo termine alle ore 12 del 10 marzo 2026.

Questa decisione si inserisce nel quadro più ampio dei “Progetti Bandiera”, un’iniziativa nazionale volta a sostenere progetti strategici per la transizione ecologica.

La Regione ha ricevuto un finanziamento di dieci milioni di euro, stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso un decreto del 18 novembre 2024, destinati a promuovere l’utilizzo dell’idrogeno rinnovabile in aree industriali che necessitano di riqualificazione e rilancio.

L’idrogeno, in questo contesto, non è solo un vettore energetico, ma uno strumento di riconversione industriale, capace di trasformare siti dismessi in poli di innovazione e sviluppo sostenibile.

L’assessora Mongiello ha giustificato la proroga come misura volta a garantire una più ampia e qualificata partecipazione al bando.

Riconoscendo la complessità intrinseca della produzione di idrogeno rinnovabile – un processo che richiede competenze specialistiche e una progettazione accurata – la Regione desidera incentivare la presentazione di proposte progettuali di eccellenza, che non si limitino a soddisfare i requisiti minimi, ma che dimostrino capacità di innovazione e un impatto reale sul territorio.

Questa iniziativa si radica nell’impegno programmatico della Giunta regionale, fin dal 2024, volto a recepire e implementare gli investimenti derivanti dai Progetti Bandiera.

L’approccio delineato non considera la transizione energetica come una semplice corsa al tempo, ma come un percorso strategico, che richiede precisione e lungimiranza.

L’allungamento dei tempi per la presentazione delle proposte è un investimento nella qualità progettuale, finalizzato a massimizzare l’efficacia dell’utilizzo dei fondi pubblici e a generare benefici tangibili in termini di ricerca applicata, creazione di posti di lavoro qualificati e miglioramento della competitività del territorio.

La visione della Regione Basilicata è quella di un futuro sostenibile, in cui l’innovazione tecnologica e la tutela dell’ambiente convivano in armonia.

Questa proroga rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di tale visione, testimoniando l’impegno della regione a lasciare alle future generazioni un patrimonio di conoscenze, competenze e infrastrutture in grado di promuovere uno sviluppo economico equo e responsabile.

L’ambizione è quella di posizionare la Basilicata come un polo di eccellenza nella produzione e nell’utilizzo dell’idrogeno rinnovabile, contribuendo attivamente alla decarbonizzazione dell’economia italiana e alla creazione di un futuro più verde e prospero per tutti.