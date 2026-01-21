Basilicata: Reshoring Talents, la svolta per le imprese e i talenti.

La Camera di Commercio della Basilicata accoglie con entusiasmo l’avvio del progetto “Basilicata: Reshoring Talents”, un’iniziativa promossa da Fondirigenti, Federmanager Basilicata e Confindustria Basilicata, riconoscendone l’importanza cruciale per la riqualificazione strategica del tessuto imprenditoriale regionale.

L’iniziativa si configura come una risposta concreta a una sfida strutturale che affligge la Basilicata: la progressiva erosione del capitale umano.

I dati demografici regionali, aggravati da un fenomeno migratorio che vede i giovani professionisti indirizzare le proprie carriere altrove, evidenziano una carenza di competenze avanzate che ostacola la crescita delle piccole e medie imprese.

Il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle effettivamente disponibili, come confermano le analisi Excelsior del 2025, crea un freno allo sviluppo e all’innovazione.

La managerializzazione delle Pmi, l’investimento nella formazione specializzata e l’adozione di modelli organizzativi all’avanguardia si rivelano quindi non semplici desideri, ma imperativi per la prosperità futura della regione.

“Basilicata: Reshoring Talents” si propone di affrontare questa problematica in modo proattivo, implementando un approccio olistico che va oltre la semplice ricerca di personale.

L’obiettivo è comprendere le dinamiche migratorie che spingono i talenti a lasciare la regione, analizzare le competenze realmente necessarie per un’economia in trasformazione, e soprattutto, individuare le leve per rendere le imprese lucane luoghi di lavoro più attrattivi e stimolanti.

Questo percorso si articola in attività di ricerca approfondita, un dialogo aperto con gli stakeholder (imprese, manager, istituzioni, centri di ricerca) e programmi di formazione mirati.

“La capacità di costruire un sistema integrato è oggi il cardine dello sviluppo,” ha dichiarato Michele Somma, presidente della Camera di Commercio.

“Favorire una sinergia virtuosa tra il mondo accademico, il tessuto imprenditoriale e le istituzioni locali significa creare un ambiente fertile per la crescita delle competenze e la loro permanenza nel territorio, generando un impatto positivo e duraturo.

“La Camera di Commercio si offre quindi come partner attivo, mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze per facilitare la collaborazione tra i promotori del progetto.

Il ruolo di raccordo istituzionale e di supporto alle imprese è fondamentale per creare un ecosistema favorevole all’innovazione, allo sviluppo manageriale e al rientro dei talenti.

Questo impegno si inserisce in una visione più ampia di rafforzamento della competitività delle imprese lucane e di promozione di uno sviluppo sostenibile, con il capitale umano riconosciuto come la risorsa più preziosa per il futuro economico e sociale della Basilicata.

Il progetto, in definitiva, ambisce a riattivare un circolo virtuoso: competenze rafforzate, imprese più competitive e una Basilicata capace di trattenere e attrarre i suoi migliori talenti.