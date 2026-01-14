Basilicata: Rilancio Industriale, Tra Automotive e Nuove Tecnologie

La sfida che attende la Basilicata non si configura come una mera gestione delle attuali dinamiche, ma come un’opportunità cruciale per la costruzione di un futuro industriale resiliente e diversificato.

La recente risoluzione approvata dal Consiglio Regionale, con il supporto unanime di tutte le forze politiche, testimonia l’impegno concreto verso la tutela e il rilancio del comparto automotive e del suo indotto, con particolare attenzione al sito Stellantis di Melfi.

Tuttavia, questo documento non è un piano tattico, bensì l’architrave di una strategia ambiziosa, fondata su principi di innovazione, metodo rigoroso e una comprensione profonda delle complesse interdipendenze che caratterizzano il tessuto economico regionale.

L’obiettivo primario è la creazione di un “polo strategico” nei settori emergenti, capitalizzando le competenze già consolidate nella regione, come la meccatronica, la componentistica energetica e le lavorazioni tecnologiche avanzate.

Questo non implica una sostituzione dell’industria automobilistica, ma un suo rafforzamento sinergico, un’evoluzione che incrementa la resilienza complessiva del sistema produttivo lucano.

La “Strategia di specializzazione intelligente” (S3) si configura quindi come l’architettura guida di questo processo, orientando gli investimenti verso tecnologie industriali strategiche, con una prevalenza di applicazioni civili, ma con un’apertura, ove opportuno, anche al dual use.

L’istituzione di un “Polo regionale per Mobilità avanzata e Tecnologie industriali strategiche” rappresenta la piattaforma operativa per la realizzazione di progetti innovativi, la promozione di partenariati strategici e l’attrazione di insediamenti produttivi, in stretta collaborazione con le amministrazioni statali e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Il documento approvato definisce con chiarezza le azioni concrete da intraprendere, i passaggi istituzionali necessari per coinvolgere Governo, Ministeri, Enti statali, soggetti imprenditoriali e sociali.

Strumenti chiave in questo percorso saranno il “Patto di Filiera per Melfi e Indotto”, il “Patto per il rilancio industriale della Basilicata 2030” e il Piano regionale “Competenze per la Transizione” per automotive e filiere collegate, tutti basati su una diagnosi precisa dei fabbisogni del mercato del lavoro e delle competenze richieste.

È fondamentale, tuttavia, guardare oltre le sfide immediate legate alla situazione di Stellantis Melfi.

La fragilità del sistema produttivo si manifesta anche attraverso la difficoltà di alcune imprese dell’indotto ad accedere a nuove commesse, l’avvio di processi di riorganizzazione aziendale, contrazioni economiche e gli impatti negativi derivanti dall’internalizzazione di attività logistiche, che hanno inciso sull’occupazione e sui servizi correlati.

Un approccio miope e settoriale rischierebbe di compromettere la stabilità dell’intera regione.

È imprescindibile, pertanto, adottare una visione olistica e orientata al medio-lungo periodo, in grado di intercettare le tendenze globali e di valorizzare il potenziale umano e tecnologico del territorio lucano.

L’obiettivo è costruire un ecosistema industriale robusto, capace di affrontare le sfide del futuro e di creare nuove opportunità di crescita e occupazione.