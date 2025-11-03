Basilicata: un modello di turismo sostenibile nel mondo

La Basilicata si presenta al mondo, non come una regione da scoprire, ma come un esempio di resilienza e lungimiranza.

La sua partecipazione al Sihe (Swiss international holiday exhibition) di Lugano non è stata una mera esposizione, bensì una dichiarazione di intenti: quella di incarnare un modello di sviluppo turistico sostenibile, dove la tutela ambientale non è un limite, ma il motore stesso della crescita.

L’iniziativa, orchestrata sotto il brand “Ambiente Basilicata”, ha trascendentato la tradizionale promozione turistica.

Si è trattato di presentare un territorio dove la ricchezza paesaggistica – dalle imponenti vette del Pollino alle dolci colline dell’Inneropoli, dalle aree protette alle intricate reti di fontane storiche – è intrinsecamente legata all’identità culturale e al benessere economico.

La Basilicata, in questo contesto, si configura come un laboratorio a cielo aperto, capace di armonizzare la fruizione del proprio patrimonio con l’imperativo della conservazione.

L’assessora Laura Mongiello ha sottolineato come questa visione strategica, incentrata su ambiente, energia e tutela del territorio, rappresenti un pilastro fondamentale per il futuro della regione.

Non si tratta solo di preservare la bellezza naturale, ma di creare un’offerta turistica diversificata e di alta qualità, capace di attrarre un pubblico internazionale sensibile ai valori di autenticità e rispetto per l’ambiente.

I cammini, i paesaggi d’acqua, le tradizioni secolari, si fondono in un’esperienza unica, dove il tempo rallenta per consentire una connessione più profonda con il territorio e la sua gente.

L’incontro con la Federazione dei lucani in Svizzera e il delegato di Denver Sister Cities International ha rappresentato un momento cruciale, rafforzando i legami internazionali e aprendo nuove opportunità di dialogo e collaborazione.

Il progetto di coinvolgere le comunità lucane sparse nel mondo testimonia un’ambizione più ampia: quella di promuovere la Basilicata come un simbolo di eccellenza, un crogiolo di esperienze autentiche e un esempio di come la sostenibilità possa diventare un elemento distintivo nel panorama turistico globale.

La Basilicata, quindi, non si limita a presentare il proprio patrimonio, ma offre un modello di sviluppo, un invito a ripensare il rapporto tra uomo e natura, tra tradizione e innovazione, tra locale e globale.

È una regione che, con orgoglio e lungimiranza, si candida a diventare un punto di riferimento per un turismo responsabile e consapevole.