Bonus Gas Basilicata: Semplificazione e trasparenza

La Giunta Regionale della Basilicata ha implementato una soluzione innovativa e automatizzata per la gestione del Bonus Gas, mirata a semplificare il processo di recupero dei conguagli derivanti dalla differenza tra consumi stimati e consumi effettivi durante l’anno termico 2022-2023.
Questa iniziativa, volta a proteggere il bilancio familiare e a garantire una gestione più trasparente, rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per l’assistenza energetica.
Il meccanismo prevede che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del cittadino, l’importo da recuperare, relativo al “conguaglio a debito”, venga ripartito automaticamente in diciotto mensilità, dilazionando il rimborso all’interno delle bollette successive.
Questo approccio elimina l’onere immediato per le famiglie, mitigando l’impatto finanziario.
Tuttavia, la Regione riconosce il diritto del cittadino alla scelta.
Chi preferisce saldare l’importo in un’unica soluzione o optare per una dilazione più breve, tramite un piano di dieci rate a tasso zero, è invitato a comunicare direttamente la propria preferenza al fornitore di gas, non alla Regione.
L’opzione predefinita delle diciotto rate, invece, si attiva automaticamente, garantendo la massima semplicità per i beneficiari.
Un’attenzione specifica è rivolta a coloro che hanno attivato la domiciliazione bancaria delle bollette.
In questi casi, è fondamentale contattare la propria banca entro la scadenza della fattura per revocare l’addebito automatico, a meno che non si desideri optare per il pagamento in un’unica soluzione.
Alcune società di fornitura hanno già comunicato ai clienti che, per la sola fattura di conguaglio, non procederanno al prelievo automatico, incentivando l’utilizzo dell’avviso di pagamento allegato alla bolletta per chi intenda saldare l’importo in un’unica rata.
La trasparenza è un pilastro fondamentale di questa iniziativa.
Per garantire una piena comprensione della situazione, la Regione ha imposto alle società di vendita l’obbligo di fornire, entro il 31 ottobre 2025, un prospetto dettagliato a ciascun beneficiario interessato.
Questo documento dovrà chiaramente esporre il confronto tra il consumo stimato, il contributo erogato sulla base della stima e il contributo effettivamente spettante in base al consumo reale, offrendo un quadro completo della gestione del bonus.
Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha sottolineato come questa delibera rappresenti una risposta concreta alle esigenze delle famiglie lucane, confermando l’unicità del Bonus Gas a livello nazionale e il suo ruolo cruciale nel contrasto al caro energia.
Questa misura, oltre a fornire un sostegno economico diretto, mira a rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e a promuovere una cultura dell’efficienza energetica.
La Regione si impegna a monitorare costantemente l'efficacia di questa iniziativa e a implementare ulteriori miglioramenti per garantire un servizio sempre più efficiente e orientamento all'assistenza diretta alle famiglie si completa con l'impegno a promuovere iniziative per l gestione energetica efficiente e sostenibile.
