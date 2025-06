Bonus Gas in Basilicata: La Regione rassicura, l’erogazione continua

La Regione Basilicata ha voluto chiarire, con un comunicato ufficiale, la situazione relativa al Bonus Gas regionale, un sostegno economico cruciale per le famiglie lucane in un contesto di crescenti difficoltà economiche legate all’aumento dei costi energetici. La recente sospensione cautelare, disposta dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Basilicata, ha generato incertezza e preoccupazione tra i beneficiari, un sentimento che l’amministrazione regionale si è sentita in dovere di placare.Contrariamente a quanto alcune interpretazioni potrebbero suggerire, l’erogazione del Bonus Gas continua indisturbata, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal precedente regolamento. Questo significa che nessun cittadino vedrà interrotto il proprio diritto al contributo né subirà modifiche nelle bollette del gas. La sospensione disposta dal TAR, invero, non implica una cancellazione del beneficio, bensì una mera sospensione temporanea dell’applicazione del *nuovo* disciplinare, recentemente approvato dalla Giunta regionale.L’adozione di questo nuovo regolamento rifletteva l’intento della Regione di ottimizzare l’efficacia del Bonus Gas, allineandosi a pratiche già ampiamente diffuse nel settore e mirando a massimizzare il risparmio per le famiglie lucane. L’innovazione risiedeva in un sistema più snello e mirato, volto a rispondere in maniera più precisa alle reali esigenze dei cittadini.Tuttavia, alcune società di vendita gas, sollevando questioni di natura commerciale e di concorrenza, hanno presentato ricorso al TAR, contestando la convenienza delle nuove disposizioni e ipotizzando un impatto negativo sulla loro redditività. Il TAR, in virtù del principio di cautela e in attesa di una valutazione più approfondita del merito della questione, ha accolto la richiesta di sospensione dell’applicazione del nuovo regolamento, adottando una misura temporanea e non definitiva.È fondamentale comprendere che la decisione del TAR non costituisce una sentenza definitiva. Si tratta di una sospensione precauzionale, in attesa di un giudizio di merito che richiederà alcuni mesi. La Regione sottolinea, inoltre, che la maggior parte dei fornitori di gas in Basilicata ha già manifestato adesione al nuovo regolamento, suggerendo una sua potenziale validità e un ampio consenso nel settore.La Regione Basilicata ribadisce il suo impegno costante a sostegno delle famiglie e dei cittadini, riconoscendo l’onere rappresentato dall’incremento dei costi energetici. Questo impegno si traduce in un’attenzione particolare alla tutela dei diritti dei consumatori e nella ricerca di soluzioni innovative per alleviare il peso delle bollette. La popolazione sarà informata tempestivamente di ogni sviluppo riguardante la questione, garantendo trasparenza e continuità nell’erogazione del Bonus Gas e nell’attuazione di politiche di sostegno economico per la comunità lucana. L’amministrazione regionale si impegna a superare gli ostacoli presenti, perseguendo con determinazione l’obiettivo di rendere il Bonus Gas uno strumento sempre più efficace ed equo.