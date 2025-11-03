C4T: Basilicata e Grecia uniscono le forze per le PMI

La Camera di Commercio della Basilicata ha lanciato C4T – Companies4Tomorrow, un’iniziativa di cooperazione transnazionale, finanziata dal Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, volta a catalizzare la trasformazione digitale e la sostenibilità delle Piccole e Medie Imprese (PMI) in entrambi i Paesi.

Questo progetto ambizioso non è solo un investimento economico, ma una risposta strategica a un cambiamento di paradigma in atto, un vero e proprio ponte tra competenze, risorse e opportunità.

Il partenariato internazionale, guidato dall’Università del Peloponneso, include la Regione Occidentale della Grecia, la Camera di Commercio di Zacinto, Unioncamere Calabria, la Camera di Commercio di Foggia e, naturalmente, l’ente camerale lucano.

Il fulcro di C4T risiede nella constatazione di un significativo divario di competenze digitali, uno “Skill Gap” che ostacola l’adozione di tecnologie chiave come l’Intelligenza Artificiale (AI), l’Internet delle Cose (IoT) e la Blockchain, settori vitali per la competitività e la resilienza delle PMI in comparti strategici come l’agricoltura di precisione, il turismo intelligente, l’economia blu e la manifattura avanzata.

C4T non si limita a fornire formazione, ma mira a creare un ecosistema di apprendimento personalizzato e adattivo.

L’Adaptive Learning Management System (LMS), alimentato da AI, fornirà percorsi formativi su misura, riconoscendo le specifiche esigenze di ogni impresa.

Complementare a questo, la Skills Taxonomy Platform consentirà una mappatura precisa delle competenze esistenti all’interno delle aziende, identificando aree di miglioramento e fabbisogni di formazione mirati.

La piattaforma Collaboration Hub, infine, faciliterà il networking transfrontaliero, promuovendo lo scambio di esperienze e la creazione di sinergie.

Elemento distintivo del progetto è l’istituzione di cinque Living Labs, spazi fisici e virtuali dedicati all’innovazione, che fungeranno da centri di supporto pratico, consulenza specialistica e trasferimento tecnologico diretto.

Questi laboratori viventi, cruciali per l’applicazione immediata delle nuove tecnologie, favoriranno l’apprendimento “on the job” e la sperimentazione di soluzioni innovative.

C4T si configura dunque come un acceleratore della doppia transizione, digitale ed ecologica, mirando a rafforzare l’intero ecosistema economico italo-greco.

Il progetto non solo mira a incrementare la competitività delle imprese, ma anche a promuovere nuovi modelli di business sostenibili, favorire lo scambio di buone pratiche e consolidare una cultura della cooperazione transfrontaliera, essenziale per affrontare le sfide globali e costruire un futuro più resiliente e prospero per entrambi i Paesi.

L’iniziativa rappresenta un investimento strategico nel capitale umano e nell’innovazione, elementi chiave per la crescita sostenibile e la competitività nel contesto europeo e globale.