Cerciello Renna, Premio Verbum Iustitiae: Eccellenza tra Diritto e Ambiente

Nel cuore pulsante del Senato della Repubblica, presso la storica sala Isma – custode delle sedi degli Istituti di Santa Maria in Aquiro – si è celebrata un’eccellenza che incrocia giustizia, cultura e formazione, coronata dall’assegnazione del prestigioso Certamen Verbum Iustitiae.

Il riconoscimento, dedicato al settore ambientale, ha premiato il professor Luigi Cerciello Renna, figura di spicco nel panorama della legislazione ambientale e direttore di Acquedotto Lucano, società che gestisce il servizio idrico integrato in Basilicata.

L’evento ha visto l’onorevole presidenza della senatrice Tilde Minasi, esponente di un impegno civile e politico volto alla promozione dei valori della legalità e della responsabilità sociale.

A garantire la rigorosità scientifica e l’autorevolezza del premio, un Comitato composto da tre figure apicali del diritto: gli avvocati Massimo Rossi, Mirella Cristina ed Eugenio Bisceglia, esperti di riconosciuta competenza nelle sfide del mondo legale e amministrativo.

Il professor Cerciello Renna, docente di legislazione ambientale presso l’Università degli Studi Roma 4, incarna un percorso professionale dedicato all’intersezione tra diritto, ambiente e sviluppo sostenibile.

La sua visione innovativa ha portato alla creazione e direzione del primo corso universitario nazionale in “legalità agroambientale”, un’iniziativa pionieristica che ha visto la sua sede presso l’Osservatorio dell’Appennino Meridionale, un polo di ricerca strategico situato nel campus di Fisciano.

Questo corso ha contribuito a formare una nuova generazione di professionisti capaci di coniugare la tutela dell’ambiente con il rispetto delle normative e la promozione di pratiche agricole sostenibili.

La formazione accademica del professore è altrettanto ampia e articolata: un solido background in scienze dell’amministrazione, scienze politiche e giurisprudenza, arricchito da specializzazioni in diritto amministrativo, diritto penale, fiscalità d’impresa, risk management, scienze agrarie e ambientali, e, non ultimo, la salvaguardia del patrimonio architettonico e culturale.

Questa interdisciplinarietà riflette una visione olistica delle sfide ambientali, che richiedono un approccio integrato e competenze trasversali.

Ricevendo il premio, il professor Cerciello Renna ha espresso un profondo senso di gratitudine nei confronti del popolo lucano, definendosi “adottato” dalla regione.

Un gesto che testimonia un legame affettivo e professionale radicato, e un impegno a dedicare le proprie energie e la propria expertise in un momento storico particolarmente delicato per la gestione delle risorse ambientali.

La consapevolezza di operare in una fase cruciale sottolinea l’urgenza di adottare soluzioni innovative e sostenibili per garantire la sicurezza idrica e la tutela del territorio, in un contesto globale caratterizzato da cambiamenti climatici e crescenti pressioni antropiche.

Il riconoscimento ricevuto non è solo un onore personale, ma un incentivo a proseguire con maggiore determinazione nella missione di promuovere una cultura della legalità e della responsabilità ambientale a servizio della comunità lucana e del Paese intero.