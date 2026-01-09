Cmd: Ritorno al 100% Italiano, una Nuova Era per la Propulsione Avanzata

Cmd, l’azienda italiana all’avanguardia nella propulsione avanzata, ha siglato un’operazione strategica di reverse buyout, recuperando il controllo azionario al 100% in mani italiane.

Questo significativo cambio di scenario, annunciato ufficialmente, segna una cesura netta rispetto al precedente assetto, in cui una quota del 67% era detenuta dalla multinazionale cinese Loncin Motor Co. Ltd.

, partner entrato in Cmd nel 2017 con l’obiettivo di supportare l’espansione globale.

L’operazione non si configura semplicemente come un ritorno a una gestione interna, ma come una riaffermazione di un’identità industriale profondamente radicata nel territorio e orientata a una visione di lungo termine.

Per Giorgio e Mariano Negri, co-fondatori e artefici di questo riassetto, il gesto si inserisce in un contesto globale complesso, caratterizzato da crescenti sfide geopolitiche e una rinnovata attenzione alla sovranità industriale.

Mariano Negri, ora Presidente e CEO, sottolinea come il ritorno del baricentro decisionale in Italia rappresenti la riaffermazione di un patrimonio di competenze e innovazione costruito in oltre tre decenni.

Questo cambiamento mira a creare le condizioni ottimali per affrontare le sfide tecnologiche e industriali del futuro, garantendo una maggiore agilità e reattività ai cambiamenti del mercato.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, guidato da Mariano Negri e affiancato dal cugino Giorgio Negri e dai loro figli, testimonia la continuità generazionale e l’impegno a preservare i valori fondanti del family business, elemento cruciale nel tessuto economico italiano.

L’ancoraggio al Mezzogiorno, in particolare alla Basilicata (con una sede operativa ad Atella), è un elemento distintivo della strategia di Cmd.

In una fase storica complessa, la regione si sta rivelando un polo di rinascita industriale, grazie a competenze specializzate e opportunità di sviluppo.

L’azienda intende rafforzare ulteriormente questo legame, investendo localmente e contribuendo alla crescita delle comunità, offrendo prospettive concrete per le generazioni future.

Cmd si posiziona come attore chiave nella transizione verso una mobilità sostenibile, operando nei settori automotive, nautico, aeronautico e dell’energia.

L’azienda sviluppa soluzioni innovative, quali propulsori elettrici, ibridi e ad alto contenuto tecnologico, spesso in collaborazione con istituzioni di ricerca e università.

Il significativo aumento del capitale sociale, che sale da 16,8 a 25,9 milioni di euro, finanziato direttamente dalla famiglia Negri, dimostra la solida fiducia nel progetto industriale e nelle prospettive di crescita.

L’operazione è stata finalizzata a Caserta, cuore pulsante delle attività direzionali e di ricerca e sviluppo, in vista di una partecipazione strategica alle principali fiere internazionali del 2026.

Giorgio Negri, con sguardo rivolto al futuro, ribadisce l’importanza di un’impresa solida, basata sulle competenze e sulle persone, proiettata verso l’innovazione e con un’identità fortemente italiana.

Questa operazione rappresenta non solo un successo per Cmd, ma un segnale positivo per l’industria italiana: un esempio di come la forza produttiva, la capacità di innovare e il legame con il territorio possano generare opportunità di crescita e creare un futuro prospero per il Paese.

L’operazione conferma che l’industria italiana, se supportata da investimenti strategici e da una visione di lungo termine, può non solo resistere alle sfide globali, ma anche prosperare e diventare un motore di sviluppo economico e sociale.