Coop EasyCoop: Spesa Online, Abbonamenti e Solidarietà in Crescita

L’evoluzione del commercio al dettaglio si manifesta sempre più in una convergenza tra esperienza fisica e digitale, un trend che Coop Alleanza 3.0 sta intercettando con una profonda riorganizzazione delle proprie strategie di vendita.

Il servizio EasyCoop, esteso progressivamente in Emilia Romagna e Veneto, rappresenta un’espressione concreta di questa trasformazione, offrendo ai soci una soluzione di spesa online che si articola in diverse modalità, inclusi i comodi locker per il ritiro personalizzato, disponibili a Bologna, Ferrara e Modena.

L’analisi del bilancio annuale rivela un profilo di consumatore online attento alle necessità quotidiane e alla qualità dei prodotti.

L’acqua, indiscussa protagonista della lista della spesa virtuale, testimonia l’importanza attribuita all’idratazione, affiancata da un ampio ventaglio di articoli di largo consumo, tra cui latticini, salumi, frutta e verdura fresca.

Un’attenzione particolare è rivolta ai prodotti a marchio Fiore Coop, con una forte domanda di olio extravergine, uova biologiche e latte parzialmente scremato, indice di una crescente sensibilità verso l’origine e le caratteristiche nutrizionali degli alimenti.

Un elemento chiave del successo di EasyCoop risiede nell’introduzione di formule di abbonamento trimestrali e annuali, progettate per incentivare la fidelizzazione e premiare la frequenza di acquisto.

Questi abbonamenti, che garantiscono la consegna gratuita per ordini superiori a 100 euro e offrono promozioni esclusive per i servizi CoopVoce, LibrerieCoop e Gattinoni Viaggi, hanno generato un impatto significativo sul comportamento d’acquisto dei soci, con un cliente medio annuale che effettua ben 21 ordini.

Questo dato suggerisce un’integrazione graduale del servizio online nelle abitudini di spesa consolidate, trasformandolo da alternativa occasionale a componente abituale.

La sensibilità sociale dei clienti EasyCoop si è tradotta anche in un significativo contributo a progetti di utilità sociale.

L’adesione alle iniziative solidali di Coop Alleanza ha permesso la donazione di 1.356 box di beneficenza, dimostrando una volontà concreta di supportare il territorio e le comunità più fragili.

Questa dimensione di responsabilità sociale rafforza l’immagine di Coop Alleanza come cooperativa attenta alle esigenze dei propri soci e all’impatto delle proprie attività.

Il modello operativo di EasyCoop è caratterizzato dalla flessibilità, con la possibilità per il cliente di scegliere autonomamente la fascia oraria di consegna, beneficiando di tariffe agevolate per gli slot più ampi.

L’ampiezza media della fascia di consegna si attesta a 6 ore e 24 minuti, mentre il 30 ottobre, data immediatamente precedente al ponte di Ognissanti, ha registrato il picco di ordini nel corso dell’anno, evidenziando l’importanza dei momenti di festa e di vacanza nell’incremento della domanda online.

Nel 2025, l’offerta di EasyCoop si è ulteriormente ampliata con l’introduzione di EasyCoop PetStore, un servizio dedicato agli animali domestici, esteso a tutti i territori in cui è presente la cooperativa.

Il debutto del servizio PetStore, con il primo ordine effettuato da un cliente del Modenese, ha rapidamente guadagnato popolarità, con Bologna che si conferma la provincia con il maggior numero di ordini.

Il profilo del cliente EasyCoop PetStore, con un’età media di 54 anni, suggerisce un target di riferimento sensibile al benessere animale e attento alla qualità dei prodotti per la cura dei propri animali domestici, con un ordine medio composto da circa 20 articoli.

Questa espansione strategica testimonia la capacità di Coop Alleanza 3.0 di anticipare le nuove esigenze dei consumatori e di adattare la propria offerta a un mercato in continua evoluzione.