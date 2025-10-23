Crematorio a Potenza: un’attesa finita, servizio per la comunità.

La realizzazione di un moderno crematorio nel capoluogo di Potenza rappresenta un passo cruciale per l’amministrazione comunale, come sottolineato dal sindaco Vincenzo Telesca durante un sopralluogo presso il Nuovo Cimitero “Giovanni Paolo II”.

L’iniziativa, che il sindaco ha perseguito fin dal suo insediamento, mira a colmare una lacuna significativa per l’intera regione Basilicata, attualmente priva di infrastrutture dedicate alla cremazione dei defunti.

L’assenza di un crematorio ha comportato, fino ad oggi, la necessità di trasferire le salme in altre regioni, comportando oneri economici e logistici non trascurabili per le famiglie e per l’amministrazione stessa.

La nuova struttura, frutto di una collaborazione tra l’Unità di direzione Lavori Pubblici e Reti, i tecnici della Socomer e i concessionari del servizio cimiteriale, si configura come un investimento strategico per l’intera comunità.

Il percorso autorizzatorio è stato attentamente monitorato e si trova in una fase avanzata, confermando la fattibilità del progetto nei tempi previsti.

L’impianto non solo risponderà alle esigenze immediate di Potenza, ma contribuirà a migliorare la qualità dei servizi funebri a livello regionale, offrendo un’alternativa rispettosa e dignitosa alla sepoltura tradizionale.

Il sopralluogo ha inoltre fornito l’opportunità di valutare interventi complementari volti a migliorare l’accessibilità del cimitero.

Si tratta di un impegno concreto per garantire la piena fruibilità dei luoghi di riposo per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

L’implementazione di segnaletica chiara e intuitiva, l’ottimizzazione degli ascensori e la disponibilità di personale dedicato all’assistenza costituiscono elementi essenziali per rispondere alle diverse esigenze della popolazione, andando oltre le tradizionali esigenze legate al 2 novembre.

La realizzazione del crematorio si inserisce in una visione più ampia di gestione del patrimonio cimiteriale, che mira a coniugare funzionalità, rispetto per l’ambiente e sensibilità verso le esigenze della collettività.

L’amministrazione comunale è consapevole del ruolo cruciale che i luoghi di riposo ricoprono nella vita emotiva della comunità e si impegna a garantire un servizio all’altezza delle aspettative, promuovendo una gestione efficiente e sostenibile del servizio funebre, nel segno della memoria e del rispetto per i defunti.

La struttura rappresenta quindi un investimento non solo infrastrutturale, ma anche culturale e sociale, volto a rafforzare il senso di comunità e a migliorare la qualità della vita a Potenza e in Basilicata.