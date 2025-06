Crisi Automotive in Basilicata: crolla la produzione, futuro a rischio.

Il tessuto economico della Basilicata, tradizionalmente ancorato all’industria automobilistica, attraversa una fase di profonda crisi, acuendo una stagnazione strutturale che la distingue dal trend positivo registrato a livello nazionale e nel contesto più ampio del Mezzogiorno. I dati presentati oggi dalla filiale della Banca d’Italia di Potenza delineano uno scenario allarmante: la produzione di autoveicoli crolla con una contrazione del 63,5% rispetto al 2023, un dato che riflette direttamente la fragilità di un’economia lucana che si attesta a una crescita negativa dello 0,2%.La contrazione, epocale, colpisce in modo particolare lo stabilimento Stellantis di Melfi, fulcro indiscusso dell’occupazione e dell’indotto locale. L’impianto, che in passato ha superato la produzione di 300.000 veicoli, si è ridotto a meno di 50.000 unità nel 2024, un dato che incide pesantemente sulla catena del valore e sulla fiducia degli investitori. Parallelamente, le vendite, sia interne che estere, mostrano un andamento decrescente, attestandosi intorno alle 40.000 unità nell’anno precedente. Questa contrazione non è un fenomeno isolato, ma si ripercuote a cascata sull’intero sistema economico regionale.L’impatto si manifesta in una significativa riduzione delle esportazioni, che subiscono un calo vertiginoso del 42,4%. Questo dato evidenzia la vulnerabilità della Basilicata, fortemente dipendente da un singolo settore industriale e dalla sua capacità di competere sui mercati internazionali. La crisi dell’automotive non è solamente una questione quantitativa, ma anche qualitativa: la perdita di know-how, la fuga di competenze e la diminuzione degli investimenti in innovazione rischiano di compromettere la competitività del territorio nel lungo periodo.Sebbene il settore estrattivo mostri alcune luci, con una crescita della produzione di petrolio controbilanciata da un calo di quella di gas – un fattore che pesa sul valore complessivo della produzione, sensibile alle fluttuazioni dei prezzi internazionali – la fotografia dell’economia lucana rimane quella di una struttura fragile e poco diversificata. Gennaro Sansone, direttore della filiale potenteina della Banca d’Italia, ha sottolineato come questa situazione richieda interventi strutturali mirati a promuovere la diversificazione produttiva, l’attrazione di nuovi investimenti e lo sviluppo di settori ad alto valore aggiunto. È urgente un cambio di paradigma che superi la dipendenza da un singolo settore e che investa nella formazione di capitale umano qualificato, nella ricerca e sviluppo e nell’adozione di tecnologie innovative, al fine di rilanciare la crescita e creare nuove opportunità di lavoro per i cittadini lucani. La sfida è complessa, ma non insormontabile, e richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni, delle imprese e della società civile.