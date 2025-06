Crisi idrica in Basilicata: conferenza stampa per affrontare l’emergenza.

Domani, sabato 14 giugno, alle ore 11:00, il Dipartimento Agricoltura della Regione, sotto la guida dell’Assessore Carmine Cicala, ospiterà una conferenza stampa cruciale, come annunciato dall’Ufficio Stampa della Giunta regionale. L’incontro si propone di affrontare con chiarezza e trasparenza una problematica che sta mettendo a dura prova il tessuto agricolo lucano: la crescente e preoccupante crisi idrica nel settore irriguo.L’emergenza, acuita da trend climatici sempre più impetuosi e da una gestione complessa delle risorse idriche, minaccia direttamente la produttività e la sostenibilità delle aziende agricole, con ripercussioni potenzialmente significative sull’economia regionale e sulla sicurezza alimentare. La conferenza stampa non sarà quindi una semplice comunicazione di eventi, ma un momento di confronto aperto con la stampa e, indirettamente, con l’intera comunità agricola, per illustrare le azioni concrete intraprese e pianificate per mitigare gli effetti della siccità.L’Assessore Cicala, affiancato da esperti del settore e rappresentanti delle associazioni di categoria, presenterà un quadro dettagliato delle cause profonde della crisi, analizzando sia i fattori naturali – come la diminuzione delle precipitazioni e l’aumento delle temperature – sia le criticità legate alla gestione infrastrutturale e alla distribuzione delle risorse. Saranno illustrati i primi risultati di interventi immediati, mirati a ottimizzare l’utilizzo dell’acqua già disponibile, e i progetti a medio e lungo termine, che prevedono investimenti significativi in opere di potenziamento delle infrastrutture idriche, la promozione di tecniche di irrigazione a basso impatto ambientale e lo studio di soluzioni innovative per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.Si discuterà inoltre della necessità di una maggiore collaborazione tra gli enti locali, le associazioni di categoria, le imprese agricole e i consorzi di bonifica, al fine di sviluppare strategie condivise e sostenibili per la gestione delle risorse idriche, tenendo conto delle specificità territoriali e delle esigenze delle diverse colture. L’obiettivo primario è garantire la continuità della produzione agricola, tutelando al contempo l’ambiente e promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse idriche per le generazioni future. La conferenza stampa rappresenterà dunque un’occasione fondamentale per tracciare una roadmap chiara e condivisa verso un futuro agricolo più resiliente e sostenibile per la regione.