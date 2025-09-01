Debito Auto in Basilicata: La Regione Recupera con la Digitalizzazione

La giunta regionale lucana ha annunciato un’iniziativa volta a recuperare le somme dovute per tasse automobilistiche non versate, un debito storico che incide sul bilancio pubblico e sulla capacità di investimento della regione.

L’azione, che si concretizzerà con l’invio di notifiche formali a partire dalla fine di settembre, interessa un’ampia platea di residenti in Basilicata e rappresenta un tassello importante nella strategia di risanamento finanziario regionale.

Il recupero di tali crediti, maturati nel corso degli anni, è particolarmente rilevante in un contesto economico complesso, dove ogni risorsa disponibile è fondamentale per sostenere servizi essenziali e progetti di sviluppo infrastrutturale.

L’ammontare complessivo del debito automobilistico arretrato, sebbene non divulgato nel dettaglio, è significativo e il suo recupero contribuirebbe a rafforzare la capacità della regione di affrontare le sfide future.

Per ottimizzare l’efficienza del processo e ridurre drasticamente i costi associati alle notifiche cartacee, la regione Basilicata sta implementando una piattaforma digitale innovativa, Send, realizzata in collaborazione con PagoPA S.

p.

A.

e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Send non è semplicemente uno strumento di invio digitale, ma una vera e propria infrastruttura per la gestione di comunicazioni a valore legale, garantendo la tracciabilità, l’autenticità e l’immodificabilità dei documenti.

L’adozione di Send si inserisce in un più ampio quadro di digitalizzazione della pubblica amministrazione, volto a semplificare le procedure, migliorare l’accessibilità ai servizi e ridurre l’impatto ambientale.

La piattaforma consente ai cittadini di ricevere le notifiche direttamente sul proprio dispositivo, con la possibilità di visualizzare i dettagli del debito, effettuare il pagamento online in modo sicuro e ricevere una ricevuta digitale.

Questa iniziativa non solo mira al recupero dei crediti, ma anche a promuovere una cultura della responsabilità fiscale e a incentivare l’utilizzo di strumenti digitali per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

La regione Basilicata, con questa scelta, si conferma all’avanguardia nell’innovazione tecnologica a servizio del cittadino e nel perseguimento di una gestione finanziaria più efficiente e sostenibile.

Il successo dell’iniziativa dipenderà anche dalla collaborazione dei cittadini, che sono invitati a regolarizzare le proprie posizioni debitorie e ad abbracciare le nuove modalità di interazione con la pubblica amministrazione.