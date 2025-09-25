EasyCoop Petstore: Nuova Era per gli Animali di Coop

EasyCoop Petstore: Un Nuovo Orizzonte per la Cura degli Animali di Compagnia nel Network Coop Alleanza 3.0Coop Alleanza 3.0 lancia EasyCoop Petstore, una piattaforma e-commerce specializzata, concepita per rispondere in modo mirato alle esigenze di proprietari di cani, gatti e altri animali domestici.

Questo servizio innovativo va oltre la semplice vendita online, proponendosi come un punto di riferimento per la cura e il benessere degli amici a quattro zampe, integrandosi nel più ampio ecosistema digitale di Coop.

L’iniziativa estende la portata di EasyCoop, il servizio di spesa online già consolidato, a un’area geografica ancora più vasta.

Attualmente disponibile in Friuli-Venezia Giulia, Puglia e nelle regioni circostanti, EasyCoop Petstore non si limita ai tradizionali comuni serviti da EasyCoop, ampliando la sua offerta a un bacino di utenza potenzialmente più ampio.

Questo segna un’evoluzione strategica, evidenziando l’impegno di Coop verso una maggiore accessibilità e personalizzazione dei servizi.

La piattaforma non impone limiti di spesa, promuovendo un’esperienza di acquisto flessibile e inclusiva.

I costi di spedizione, fissati a 5 euro, diventano nulli per ordini superiori a 50 euro, incentivando acquisti più consistenti e offrendo un valore aggiunto ai clienti.

La gestione degli ordini è pensata per garantire la massima trasparenza e controllo: i clienti hanno la possibilità di modificare o annullare il proprio ordine fino al momento della spedizione, riflettendo un approccio incentrato sulla soddisfazione del cliente.

Un elemento distintivo di EasyCoop Petstore è l’integrazione con il programma di fidelizzazione “Raccolta” di Coop.

I soci e i consumatori già attivi su EasyCoop possono accedere alla nuova piattaforma utilizzando le stesse credenziali, accumulando punti e usufruendo di promozioni e meccanismi di cashback dedicati alla cura degli animali.

Questa sinergia rafforza il legame con la comunità di soci e consumatori di Coop, premiando la loro fedeltà con vantaggi concreti.

Per celebrare il lancio, è stata introdotta una promozione di benvenuto: un buono sconto di 5 euro applicabile al primo acquisto, con il codice promozionale PETSTORY.

Questo incentivo, valido per una spesa minima di 30 euro e attivo fino al 31 ottobre 2025, mira ad attrarre nuovi clienti e a introdurli nell’universo di EasyCoop Petstore.

La piattaforma non si pone solo come venditore, ma come consulente attento alle esigenze specifiche di ogni animale, offrendo consigli personalizzati, articoli informativi e un servizio clienti dedicato.

L’obiettivo è quello di costruire una community di amanti degli animali, creando un punto di riferimento online per la cura e il benessere degli amici a quattro zampe.