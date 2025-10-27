Ferrandina: Inaugurato il Centro Paesaggio Storico dell’Olivo

Il paesaggio agrario di Ferrandina si arricchisce di un nuovo polo di riferimento per la salvaguardia e la promozione delle sue radici culturali e ambientali: il Centro Paesaggio Storico dell’Olivo.

L’inaugurazione, prevista per giovedì 30 ottobre alle ore 10 a Sant’Antonio Abate, segna un momento cruciale per il territorio, testimoniando un impegno concreto verso la valorizzazione del patrimonio rurale e la costruzione di un’identità condivisa.

L’intervento, finanziato e realizzato con l’obiettivo di mitigare i rischi sismici e idrogeologici, non si limita alla semplice messa in sicurezza di un oliveto storico di proprietà comunale.

Si tratta, infatti, di una riqualificazione profonda che mira a trasformare l’area in un vero e proprio laboratorio vivente, un luogo di incontro tra tradizione, innovazione e sostenibilità.

Al cuore del progetto risiede il recupero dei resti del ‘frantoio lucano’, testimonianza tangibile di un’economia e di un sapere artigianale ormai quasi dimenticati.

Il Centro Paesaggio non si presenta come un museo a cielo aperto, ma come un percorso esperienziale.

Un sentiero, progettato per essere accessibile a tutti, invita alla scoperta del paesaggio attraverso la contemplazione, l’apprendimento e la partecipazione attiva.

Panchine in pietra locale offrono momenti di pausa e riflessione, mentre pannelli informativi, dotati di codici QR, permettono di approfondire la storia dell’olivicoltura, le peculiarità delle cultivar autoctone (come l’oliva nera da forno, fiore all’occhiello della produzione locale) e le tecniche di lavorazione tradizionali.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico (con enti di ricerca impegnati nella mappatura e nell’analisi del paesaggio agrario), delle associazioni di categoria e, soprattutto, della comunità scolastica.

Questo coinvolgimento capillare riflette l’approccio partecipativo che ha guidato l’intero processo di progettazione, ponendo la comunità al centro del progetto.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di visione strategica, volto a consolidare il riconoscimento del territorio all’interno dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale.

Questo inserimento rappresenta un ulteriore passo verso la promozione del patrimonio culturale e ambientale di Ferrandina, contribuendo a rafforzare il suo ruolo di custode di un’eredità millenaria e a garantirne la trasmissione alle future generazioni.

Il Centro Paesaggio Storico dell’Olivo non è solo un luogo fisico, ma un simbolo dell’impegno di Ferrandina per un futuro sostenibile, basato sulla valorizzazione delle proprie radici e sull’innovazione responsabile.