Ferrero a Balvano: Un Polo Industriale di Eccellenza in Basilicata

Nel cuore della Basilicata, a Balvano, si è consolidato un polo industriale strategico per il Gruppo Ferrero, un’espansione iniziata ufficialmente nel 1987 e intensificata sei anni fa con un ambizioso piano di sviluppo.

Questo investimento, testimoniato dal direttore dello stabilimento Marco Soldi durante l’iniziativa “Kinder Joy of Moving” in collaborazione con Save the Children, non è una semplice localizzazione produttiva, bensì una scelta ponderata volta a capitalizzare su un know-how territoriale specifico.

La decisione di concentrare qui una nuova linea produttiva, dedicata a prodotti dal forte appeal giovanile e in rapida crescita a livello globale, riflette la capacità di Ferrero di individuare aree con un potenziale inespresso.

Lo stabilimento di Balvano non è stato semplicemente costruito, ma profondamente trasformato con un investimento di 200 milioni di euro.

Questo ingente capitale è stato impiegato per ottimizzare l’infrastruttura esistente, modernizzare le utilities, garantire un ambiente di lavoro ergonomico e migliorarne la vivibilità per i dipendenti.

Tuttavia, la vera svolta risiede nella creazione di due nuove linee produttive, operanti oggi a piena capacità e con una crescita esponenziale delle esportazioni.

Questa capacità di innovazione non è casuale; Ferrero ha riconosciuto in questa regione la presenza di competenze e conoscenze specializzate, fondamentali per l’ingresso nel delicato e tecnicamente avanzato mondo della produzione di biscotti e prodotti da colazione.

Oggi, lo stabilimento di Balvano impiega oltre 700 persone, contribuendo significativamente all’economia locale e rappresentando un punto di riferimento per l’eccellenza industriale italiana.

La produzione si concentra su otto prodotti dolciari, di cui alcuni in assoluta esclusiva mondiale: Nutella Biscuits, Kinder Kinderini, Kinder Brioss, Kinder Colazione più, Kinder pane cioc, Kinder Colazione più integrale, Kinder Brioss Latte e Cacao e Ferrero Brioss.

Questi prodotti, frutto di una combinazione di tradizione artigianale e tecnologia all’avanguardia, incarnano la filosofia di Ferrero: offrire prodotti di alta qualità, innovativi e capaci di soddisfare i gusti dei consumatori di tutto il mondo, radicandosi al contempo in un territorio ricco di storia e competenze.

L’espansione a Balvano è quindi molto più di un investimento economico, ma un esempio di come la collaborazione tra impresa e territorio possa generare valore per tutti.