Interruzioni Frecciarossa: Modifiche alla circolazione tra Puglia, Basilicata e Campania.

Comunicato Stampa – Interruzione Servizio Frecciarossa e Modifiche alla Circolazione Ferroviaria tra Puglia, Basilicata e CampaniaLe regioni Puglia, Basilicata e Campania sono interessate da un temporaneo ripristino del servizio Frecciarossa sulla tratta Taranto-Potenza-Roma-Milano, attualmente sospeso.

In seguito a un accordo tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e Trenitalia, i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Potenza-Battipaglia, previsti per il periodo 1-28 ottobre, comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria.

Questi interventi, parte di un piano più ampio volto a migliorare gli standard di affidabilità, accessibilità, velocità e capacità della rete ferroviaria regionale e interregionale, sono essenziali per garantire un servizio più efficiente e puntuale.

Impatto sui Viaggiatori e Modifiche al Servizio* Sospensione Frecciarossa: Il servizio Frecciarossa sulla tratta Taranto-Potenza-Roma-Milano è temporaneamente sospeso.

* Cancellazione Regionale: I treni regionali sulla direttrice Potenza-Battipaglia saranno cancellati, con sostituzione tramite servizio autobus.

* Orari Bus Sostitutivi: Sarà attivo un collegamento autobus tra Potenza Centrale e Salerno (PZ114), con partenza alle 7:40 e arrivo alle 9:07, in coincidenza con il Frecciarossa 9514 in partenza da Salerno alle 9:23.

Diverse altre corse autobus (PZ127 e PZ115) saranno attive tutti i giorni fino al 28 ottobre, ampliando l’offerta di collegamento tra le località coinvolte.

L’orario di partenza del bus PZ115 sarà posticipato e prolungato fino a Metaponto, con fermate intermedie a Grassano e Ferrandina (Matera).

Prospettive FutureI lavori attualmente in corso rappresentano una fase cruciale di un programma di miglioramento complessivo dell’infrastruttura ferroviaria, che proseguirà nel corso del 2025.

L’obiettivo finale è garantire un servizio più rapido, affidabile e accessibile per i viaggiatori delle regioni interessate.

Si prevede che i miglioramenti porteranno a una riduzione dei tempi di viaggio e un aumento della capacità della rete, contribuendo a un’esperienza di viaggio più confortevole ed efficiente.

Ulteriori InformazioniPer informazioni dettagliate sugli orari dei bus sostitutivi e sulle modifiche alla circolazione ferroviaria, si invitano i viaggiatori a consultare il sito web di Trenitalia o a contattare il servizio clienti.