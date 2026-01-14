Kerakoll e Cementeria Costantinopoli: una joint venture per l’innovazione in Basilicata

Un’ambiziosa sinergia industriale si concretizza in Basilicata con la nascita di una joint venture tra Kerakoll, leader nel settore delle superfici per l’edilizia, e Cementeria Costantinopoli, azienda storica nel panorama della produzione di cemento.

L’accordo, strutturato come partnership vincolante, proietta un orizzonte di sviluppo sostenibile e innovazione nel cuore del territorio lucano, con la prospettiva di un impatto positivo significativo sul tessuto sociale ed economico locale.

La nuova realtà, in cui Kerakoll assume una posizione di leadership strategica, ambisce a ridefinire gli standard qualitativi e ambientali del settore delle costruzioni.

Il fulcro dell’iniziativa è la realizzazione di un avanzato impianto produttivo all’interno dell’area industriale di San Nicola di Melfi, destinato alla creazione di materiali innovativi e performanti, caratterizzati da un’impronta ecologica ridotta e da elevate prestazioni tecniche.

L’impianto non si limita a rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili nel mercato del Sud Italia – un mercato in evoluzione che ricerca attivamente soluzioni all’avanguardia – ma si propone di fungere da polo di competenza e di riferimento per l’intero settore.

Al di là dell’aspetto meramente produttivo, la partnership sottolinea un allineamento profondo di valori tra le due aziende, entrambe di proprietà familiare e accomunate da una visione di lungo termine orientata alla sostenibilità.

Questo approccio si traduce in un impegno concreto verso la creazione di valore non solo per le aziende stesse, ma anche per i dipendenti, le comunità in cui operano e l’ambiente circostante.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di decarbonizzazione più ampio, accentuato dall’acquisizione recente di Caltra, azienda olandese specializzata in tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2, rafforzando ulteriormente l’impegno di Kerakoll verso pratiche industriali a basso impatto ambientale.

“Questo investimento rappresenta un pilastro fondamentale nella nostra strategia di crescita nazionale,” afferma Fabio Sghedoni, vicepresidente esecutivo del Gruppo Kerakoll.

“Abbiamo trovato nella famiglia Rabasco, proprietaria di Cementeria Costantinopoli, non solo partner commerciali, ma veri e propri alleati nella ricerca di soluzioni innovative per un futuro più sostenibile per l’edilizia.

” L’accordo testimonia la volontà di creare un ecosistema industriale virtuoso, capace di generare sviluppo, occupazione qualificata e un futuro prospero per il territorio lucano, consolidando il ruolo di Kerakoll come leader nell’innovazione sostenibile del settore delle superfici.