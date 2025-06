Maratea brilla: Cinque Vele per un turismo sostenibile

Maratea, gioiello incastonato nella costa tirrenica lucana, si conferma ancora una volta un modello di eccellenza per la sostenibilità ambientale, ottenendo per il 2025 il prestigioso riconoscimento delle “Cinque Vele” da parte di Legambiente e Touring Club Italiano. Questo attestato di merito, contenuto nella guida “Il mare più bello 2025”, non è solo un vanto locale, ma una testimonianza tangibile dell’impegno costante di tutta la comunità nel perseguire un turismo responsabile e rispettoso del territorio.La cerimonia di premiazione, avvenuta a Roma durante la seconda edizione del Forum Blue Economy, un evento di rilevanza europea integrato nel progetto Life Sea.Net, ha visto la partecipazione del sindaco Cesare Albanese, a riprova dell’attenzione istituzionale verso questa riconosciuta leadership. Il Forum Blue Economy rappresenta un’occasione cruciale per promuovere e sviluppare modelli di economia circolare e sostenibile legati al mare, focalizzandosi su innovazione, ricerca e sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale.L’ottenimento delle “Cinque Vele” va ben oltre la semplice pulizia delle spiagge o la gestione efficiente dei rifiuti. Significa aver costruito un ecosistema virtuoso che abbraccia la conservazione della biodiversità marina, la promozione di pratiche agricole sostenibili, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e l’incentivazione di un turismo esperienziale che coinvolga attivamente i visitatori nella scoperta autentica del territorio. In un’epoca segnata da una crescente consapevolezza dei limiti ambientali e dalla necessità di ripensare il nostro rapporto con il mare, Maratea si erge a laboratorio di buone pratiche, dimostrando come sia possibile conciliare sviluppo economico e tutela dell’ambiente. Il riconoscimento sottolinea l’importanza di un approccio integrato che coinvolga tutti gli attori locali, dalle amministrazioni pubbliche alle associazioni di categoria, dai pescatori agli operatori turistici, fino ai cittadini, consapevoli del ruolo fondamentale che ognuno di essi svolge nel preservare la bellezza e la vitalità di questo angolo di paradiso. Il futuro di Maratea si proietta verso un turismo sempre più consapevole e sostenibile, un modello da replicare e diffondere come esempio di eccellenza per l’intera regione e per l’Italia intera.