Maratea, perla virtuosa: Cinque Vele per un turismo sostenibile.

Maratea, la “Perla del Tirreno”, si conferma ancora una volta un faro di sostenibilità e un modello virtuoso per il turismo responsabile, ottenendo per il 2025 il prestigioso riconoscimento delle “Cinque Vele” da parte di Legambiente e Touring Club Italiano. Questo attestato, riprodotto nella rinomata Guida “Il Mare Più Bello”, testimonia un impegno costante e profondo verso la salvaguardia dell’ambiente, l’accoglienza turistica di qualità, la promozione del territorio e la tutela della sua straordinaria biodiversità.La cerimonia di premiazione, che ha coronato la seconda edizione del Forum Blue Economy, si è svolta a Roma nell’ambito del progetto europeo Life Sea.Net, un’iniziativa volta a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree costiere attraverso l’integrazione di pratiche innovative e responsabili. Il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, presente all’evento, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento come incentivo a proseguire il percorso intrapreso, rafforzando l’impegno verso un turismo che rispetti l’ecosistema marino e valorizzi le peculiarità culturali e paesaggistiche del territorio.Il concetto di “Blue Economy”, centrale nel Forum a cui si fa riferimento, evidenzia la necessità di un approccio integrato che consideri il mare non solo come risorsa ricreativa, ma anche come motore di sviluppo economico sostenibile, capace di generare opportunità di lavoro e benessere per le comunità locali, nel pieno rispetto dell’ambiente. La “Perla del Tirreno” incarna perfettamente questo paradigma, coniugando una profonda sensibilità ecologica con un’offerta turistica che privilegia esperienze autentiche e a basso impatto ambientale, come le escursioni in barca a vela, il trekking lungo la costa, la scoperta delle grotte marine e la degustazione dei prodotti tipici locali.Il riconoscimento delle “Cinque Vele” non è solo un premio, ma anche un monito e una responsabilità. Esso invita Maratea a continuare a investire in infrastrutture sostenibili, a promuovere l’educazione ambientale tra i residenti e i visitatori, a supportare le attività economiche locali che adottano pratiche rispettose dell’ambiente e a monitorare costantemente la qualità dell’acqua e degli ecosistemi marini. L’esempio di Maratea può ispirare altre località costiere italiane e europee a seguire un percorso di sviluppo turistico più consapevole e responsabile, contribuendo a preservare la bellezza e la ricchezza del nostro patrimonio marino per le future generazioni. Il futuro del turismo, e quello del pianeta, passa anche attraverso iniziative come questa.