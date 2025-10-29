Melfi, Jeep Compass: un modello per il futuro dell’auto.

La recente avvio della produzione della nuova Jeep Compass presso lo stabilimento Stellantis di Melfi non è solo un evento industriale di rilievo, ma un manifesto tangibile del successo di una strategia audace: la neutralità tecnologica nel settore automotive.

A sottolinearlo è Francesco Somma, presidente di Confindustria Basilicata, testimone diretto della cerimonia.

Questo approccio, che rifiuta imposizioni unilaterali a favore della coesistenza di propulsioni elettriche, ibride e termiche di ultima generazione, si presenta come un fattore cruciale per ribaltare le attuali dinamiche di mercato, sia in Italia che in Europa, senza compromettere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni.

L’impegno preso dal CEO di Stellantis, Antonio Filosa, nei confronti dell’Italia e, specificamente, di Melfi, si configura come un potente segnale di fiducia e speranza per il futuro del territorio.

L’azione di Filosa, tuttavia, necessita di un supporto sinergico a livello europeo e nazionale.

Un ripensamento del Green Deal, che tenga in equilibrio sostenibilità ambientale, prosperità economica e equità sociale, è imperativo.

Parallelamente, il governo italiano deve intervenire con urgenza sui fattori strutturali che minano la competitività del paese, con particolare attenzione al costo dell’energia, elemento decisivo per l’attrattività degli investimenti industriali.

La presenza di Giuseppe Carriero, direttore generale, e Stefania D’Adamo, presidente della sezione Industrie Meccaniche, testimonia l’importanza di una visione condivisa che coinvolga l’intera filiera industriale.

D’Adamo ha espresso grandi aspettative per la nuova Jeep Compass, destinata a conquistare oltre sessanta mercati internazionali.

La vettura si propone come un punto di riferimento strategico per il brand, grazie a un mix vincente di avanzamento tecnologico, qualità costruttiva e, soprattutto, flessibilità progettuale.

Lo stabilimento di Melfi, riconosciuto come uno dei più avanzati all’interno del gruppo Stellantis, incarna perfettamente questi valori, rappresentando un esempio di eccellenza ingegneristica e produttiva.

La capacità di offrire una gamma motoristica diversificata, che spazia dalla full electric alla plug-in hybrid, dimostra la lungimiranza di Stellantis nel rispondere alle esigenze di un pubblico globale, sempre più attento alla sostenibilità e alle performance.

Il successo di questa strategia dipenderà dalla capacità di interpretare le mutevoli richieste del mercato e di continuare a innovare, mantenendo al centro la centralità del territorio e delle competenze locali.