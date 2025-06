Melfi, Stellantis: proroga contratto e roadmap per il futuro

La complessa realtà industriale dello stabilimento Stellantis di Melfi, in provincia di Potenza, continua a navigare in acque incerte, ma con una nuova e significativa proroga che garantisce stabilità occupazionale per almeno un anno. La Fismic, uno dei sindacati maggiormente rappresentativi, ha ufficializzato l’estensione del contratto di solidarietà, un accordo cruciale per la gestione delle fluttuazioni della domanda e per la salvaguardia dei posti di lavoro in un contesto economico globale in rapida evoluzione.Questo provvedimento, che prolunga la validità del contratto di solidarietà fino al 26 giugno del prossimo anno, rappresenta un segnale importante per i lavoratori e le loro famiglie, offrendo una certa tranquillità in un momento storico caratterizzato da incertezze legate alle trasformazioni nel settore automotive. Il contratto di solidarietà, di per sé, è un’innovazione contrattuale che consente alle aziende di adeguare l’orario di lavoro dei dipendenti in risposta a periodi di minore attività, evitando licenziamenti e garantendo una flessibilità operativa.Parallelamente a questa proroga, l’azienda ha ufficializzato una roadmap di produzione che delinea il futuro industriale di Melfi. Il piano prevede il mantenimento e l’incremento della produzione di modelli chiave. Attualmente in produzione troviamo la DS 8, modello che continua a consolidare la sua presenza sul mercato. A conclusione del settembre corrente, si prevede l’introduzione della Jeep Compass, un veicolo strategico per l’ampliamento del portafoglio prodotti dello stabilimento.Il futuro prossimo vede la produzione dei modelli DS 7 e, in un’ottica di rilancio del marchio storico italiano, del Lancia Gamma. L’introduzione del Lancia Gamma, in particolare, rappresenta un progetto ambizioso che punta a recuperare un’eredità automobilistica prestigiosa e a riconquistare quote di mercato, portando con sé potenziali benefici occupazionali e di sviluppo per l’intera area.La roadmap produttiva definita da Stellantis non è solamente una sequenza di modelli da realizzare, ma anche un indicatore delle priorità aziendali e della fiducia nel potenziale industriale di Melfi. Questo stabilimento, strategicamente posizionato e dotato di un’esperienza produttiva consolidata, gioca un ruolo chiave nella strategia globale di Stellantis, che mira a consolidare la propria posizione di leadership nel mercato automobilistico, puntando su modelli ibridi ed elettrici, e su una produzione sempre più efficiente e sostenibile. La sfida, ora, sarà quella di affrontare le complessità legate alla transizione ecologica e alla crescente competizione globale, trasformando le incertezze in opportunità di crescita e sviluppo per l’intero territorio. La proroga del contratto di solidarietà e il piano di produzione sono passi importanti in questa direzione, ma richiedono un costante dialogo sociale e un impegno congiunto tra azienda, sindacati e istituzioni.