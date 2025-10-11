Monticchio, il vulcano si risveglia: apre il centro visite.

Il cuore pulsante del vulcano spento di Monticchio, a Rionero in Vulture, si anima di nuova vita con l’apertura del centro visite, un intervento cruciale all’interno di un più ampio disegno di rivitalizzazione territoriale.

L’iniziativa, presentata ufficialmente, segna un punto di svolta per un’area ricca di storia, peculiarità geologiche e paesaggistiche uniche, troppo a lungo sottoutilizzate dal punto di vista turistico.

La direttrice generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, Margherita Sarli, ha evidenziato come il centro visite rappresenti il primo, ma significativo, tassello di un progetto ambizioso.

Questo progetto non si limita alla semplice valorizzazione di un luogo, ma ambisce a trasformare Monticchio in un vero e proprio polo attrattivo, un “hub” capace di generare sviluppo economico e sociale.

L’importanza dell’intervento è amplificata dalla presentazione simultanea di diciannove progetti imprenditoriali, finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Queste iniziative, che spaziano dall’incremento della ricettività turistica alla promozione di esperienze autentiche legate al territorio, testimoniano la fiducia degli investitori nel potenziale di Monticchio.

L’impegno finanziario, di notevole entità, non si limita alla riqualificazione urbana, ma include anche un significativo potenziamento dei servizi offerti, con l’obiettivo di garantire un’offerta turistica di alta qualità e in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente.

La direttrice Sarli ha sottolineato che l’Apt (Agenzia di Promozione Territoriale) si pone come partner strategico dell’amministrazione locale e degli operatori economici, impegnandosi attivamente nel processo di “brandizzazione” del prodotto “Monticchio”.

Questo significa non solo promuovere l’immagine del luogo, ma anche definire e comunicare in modo efficace i suoi valori distintivi, la sua identità culturale e le sue specificità ambientali.

Il successo del progetto, come ha concluso Sarli, dipenderà dalla capacità di mantenere una collaborazione virtuosa e continuativa tra tutti gli attori coinvolti, un vero e proprio ecosistema di sviluppo basato sulla condivisione di obiettivi e risorse.

L’apertura del centro visite e i progetti finanziati con il PNRR rappresentano quindi un investimento non solo nel futuro di Monticchio, ma nell’intera Basilicata, un territorio ricco di potenzialità ancora in gran parte inesplorate.