Nuova guida per l’imprenditoria femminile in Basilicata

Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio della Basilicata inaugura una nuova fase, segnata dall’elezione di Margherita Perretti alla presidenza.

La seduta di insediamento, celebrata a Potenza, non è solo una formalità amministrativa, ma un atto simbolico di rinnovamento e impegno per un ecosistema economico regionale che riconosca e potenzi il contributo cruciale delle donne.

Il Comitato, un organismo ricostituito con rinnovato vigore, assume un ruolo strategico nel panorama socio-economico lucano.

La sua missione trascende la mera assistenza; si propone di agire come motore di cambiamento, un ponte tra le aspiranti imprenditrici, le imprese consolidate a guida femminile, le istituzioni e il tessuto economico locale.

Il mandato del Comitato si articola attorno a tre pilastri fondamentali: la formulazione di proposte concrete alle politiche camerali, la funzione di interlocutore privilegiato in materia di pari opportunità e, soprattutto, l’attivazione di programmi di supporto mirati allo sviluppo imprenditoriale.

Questi ultimi non si limitano alla formazione professionale, ma abbracciano un’ampia gamma di iniziative volte a favorire l’accesso al credito, la mentorship, il networking e la condivisione di esperienze.

L’attenzione del Comitato si concentra sulla valorizzazione di competenze spesso sottovalutate o inespresse, promuovendo una cultura d’impresa inclusiva e resiliente.

Si tratta di un approccio innovativo, che riconosce il potenziale trasformativo dell’imprenditoria femminile non solo per la crescita economica regionale, ma anche per la creazione di nuovi modelli di business sostenibili e socialmente responsabili.

La composizione del Comitato, che include figure di spicco provenienti da diversi settori – Angela Martino (Commercio), Rossella Tosto (Industria), Antonietta Tarsia (tutela dei consumatori), Margherita Pace (Confapi Potenza) e Leonarda Tantulli (Confapi Matera) – testimonia la volontà di costruire un’azione concertata e rappresentativa degli interessi di tutte le realtà imprenditoriali femminili presenti sul territorio.

L’elezione della segretaria, Patrizia Anzano, rafforza ulteriormente la struttura operativa del Comitato, assicurando un supporto amministrativo efficiente e un collegamento costante con gli stakeholder.

L’insediamento di questo Comitato non è un evento isolato, ma parte di un più ampio processo di sensibilizzazione e cambiamento culturale, volto a rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono alle donne di realizzare pienamente il loro potenziale imprenditoriale e a contribuire attivamente alla prosperità della Basilicata.

Il nuovo mandato si prefigge di lasciare un’eredità di progresso e inclusione, costruendo un futuro in cui l’imprenditoria femminile sia riconosciuta come un motore fondamentale di crescita e sviluppo sostenibile per l’intera regione.