Nuovi Presidenti agli Ordini dei Dottori Commercialisti di Potenza e Matera

Si sono conclusi i processi elettorali che hanno rinnovato gli organi direttivi degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle province di Potenza e Matera.

Le votazioni, che si sono protratte per due giorni, il 15 e il 16 gennaio, hanno visto un’affluenza eccezionalmente alta, attestandosi intorno al 90% degli iscritti, a testimonianza del profondo senso di appartenenza e della partecipazione attiva della categoria alla vita professionale.

A Potenza, il ruolo di Presidente è stato conferito a Fabio Santarcangelo, figura che si appresta a guidare l’Ordine con una visione orientata all’innovazione e all’eccellenza.

A supportarlo nel delicato compito di rappresentare e tutelare gli interessi della categoria, un Consiglio composto da Rocco Tutino, Gaetano Liccione, Maria Rosaria Coluzzi, Domenica Tripaldi, Lorenzo Pagliuca, Ferdinando Lateana, Annamaria Dapoto, Teresa Cilumbriello, Carmen Salvia e Antonio Cutolo.

Questo gruppo eterogeneo, con competenze diversificate, è chiamato a confrontarsi con le sfide complesse che il contesto economico e normativo impongono.

Anche a Matera, l’elezione ha sancito un nuovo corso, con Emilio Petrigliano eletto Presidente.

Il nuovo Consiglio, composto da Nicola Stigliano, Francesca Montemurro, Domenico Vizziello, Angelo Raffaele Rubino, Maria Giannace, Carmelita D’Antona e Rocchelia Scarcella, si prepara ad affrontare il proprio mandato con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Ordine come punto di riferimento per la comunità professionale e per il tessuto economico locale.

“Ringraziamo sentitamente tutti i colleghi che hanno esercitato il diritto di voto e che ci hanno accordato la fiducia,” hanno dichiarato i neo eletti Presidenti.

“Il nostro impegno primario sarà quello di promuovere un costante aggiornamento professionale, indispensabile per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato e per garantire un servizio di elevata qualità alle imprese e ai cittadini.

Intendiamo investire nella formazione continua, nell’innovazione digitale e nella valorizzazione delle competenze specialistiche, affinché i nostri iscritti possano operare con la massima efficacia in un contesto sempre più complesso e competitivo.

Riconosciamo l’importanza cruciale del ruolo del commercialista non solo come professionista, ma anche come anello fondamentale di collegamento tra l’economia, la finanza e la giustizia, contribuendo attivamente alla crescita sostenibile del territorio.

L’Ordine si pone come garante dell’etica professionale e della responsabilità sociale, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria rivolte alla cittadinanza.

” L’insediamento formale dei nuovi Consigli è previsto per la fine di febbraio, quando inizieranno ad affrontare le priorità del loro mandato.