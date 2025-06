Polo Droni in Basilicata: La Regione non si arrende, nonostante Total.

La realizzazione del Polo Tecnologico per l’Utilizzo di Droni a Stigliano, in provincia di Matera, si configura come un imperativo strategico per la Basilicata, un progetto che perseguirà la sua piena attuazione nonostante la recente defezione della Total. L’impegno regionale, volto a superare l’abbandono del colosso energetico, si articola in una soluzione che coinvolge una società specializzata, precedentemente al fianco di Total in progetti analoghi, e un partenariato con imprese locali, promuovendo un indotto virtuoso e rafforzando il tessuto industriale lucano.La mancata esecuzione del precedente accordo non esonera Total dagli obblighi contrattuali: la società dovrà comunque erogare la somma di sei milioni di euro, una risorsa destinata a sostenere direttamente l’iniziativa, e garantire l’occupazione di cinquanta lavoratori a tempo indeterminato presso il Centro Oli di Tempa Rossa. Questo requisito, previsto dal “Progetto No Oil”, rappresenta una componente imprescindibile e una garanzia per la comunità locale.L’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha illustrato il quadro complessivo al termine del “Tavolo della Trasparenza”, una riunione a Potenza che ha visto la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confapi) e sindacali (Fiom, Fim, Uil). Significativa, e fonte di forte disappunto, l’assenza di delegati Total.Cupparo ha espresso con chiarezza il deterioramento dei rapporti tra la Regione e l’azienda, evidenziando come la mancata osservanza degli impegni presi in merito alla ricollocazione dei lavoratori del Centro Oli, già motivo di contestazione, sia culminata in un comportamento inaccettabile. Questa posizione compromette seriamente le relazioni istituzionali e mette a rischio le future attività di Total a Tempa Rossa, un impianto cruciale per l’economia regionale.In risposta a questa gestione ritenuta irresponsabile, la Regione, in sinergia con i sindaci, le associazioni datoriali e i sindacati, ha delineato un piano d’azione univoco per la realizzazione del Polo Droni. Questo percorso strategico si accompagna all’implementazione di strumenti di monitoraggio capillare e dettagliato, volti a verificare rigorosamente il rispetto del Protocollo e dell’Addendum stipulati con Total, con particolare attenzione agli aspetti relativi all’attività estrattiva a Tempa Rossa. Il futuro del territorio lucano, e la sua capacità di attrarre investimenti e generare occupazione, dipendono dalla coerenza e dalla determinazione nell’attuazione di questo impegno.