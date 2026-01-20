Resilienza Agroalimentare Africana: Corso Internazionale per l’Acqua

Promuovere la Resilienza Agroalimentare Africana: Un Corso Internazionale per l’Innovazione nella Gestione Sostenibile dell’AcquaDi fronte alle crescenti sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla scarsità idrica, il rafforzamento delle competenze nella gestione sostenibile dell’acqua in agricoltura assume un’importanza strategica per la sicurezza alimentare globale.

In questo contesto, l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) guida un percorso formativo cruciale, inserito nel più ampio progetto internazionale “Climate Smart Water Management and Sustainable Development for Food and Agriculture in East Africa” (Watdev).

Il corso, che si terrà tra Metaponto di Bernalda e Ferrandina (Matera) dal 21 al 23 gennaio, non è semplicemente un’iniziativa didattica, ma un ponte tra ricerca avanzata, innovazione tecnologica e sviluppo di capacità locali.

Il progetto Watdev, finanziato dal programma DeSIRA dell’Unione Europea e coordinato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) e dal CIHEAM Bari, mira a trasformare i sistemi agroalimentari in Egitto, Etiopia, Kenya e Sudan, aree particolarmente vulnerabili alla crisi idrica e alle fluttuazioni climatiche.

Il programma del corso è strutturato per offrire una panoramica completa delle problematiche e delle possibili soluzioni.

Le prime due giornate, ospitate dall’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (Alsia), saranno dedicate all’approfondimento delle metodologie di gestione intelligente dell’acqua, con un focus sulle tecniche di irrigazione efficiente, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche e l’applicazione di sistemi di monitoraggio avanzati.

Il 23 gennaio, la sessione a Ferrandina sarà incentrata sulla presentazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, come l’utilizzo di sensori per l’analisi del suolo, sistemi di irrigazione a goccia automatizzati e tecniche di desalinizzazione a basso impatto ambientale.

Un elemento distintivo del corso è la tavola rotonda sul Piano Mattei per l’Africa, un’iniziativa strategica che mira a promuovere la cooperazione economica e lo sviluppo infrastrutturale nel continente africano.

La discussione, che vedrà la partecipazione di decisori politici a livello nazionale e locale, esplorerà le opportunità di collaborazione per l’implementazione di soluzioni innovative nella gestione dell’acqua e per il sostegno alla crescita sostenibile dei sistemi agroalimentari africani.

Il corso è pensato per un pubblico altamente qualificato, composto da ricercatori, tecnologi, professionisti e giovani talenti impegnati nei settori dell’agricoltura sostenibile, dello sviluppo rurale e della gestione delle risorse idriche.

L’obiettivo è formare una nuova generazione di esperti capaci di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e di promuovere un modello agricolo più resiliente e sostenibile, contribuendo così alla sicurezza alimentare e al benessere delle comunità rurali africane.

Il progetto Watdev, con l’apporto del Cnr e della sua rete di partner europei e africani, si pone come un esempio concreto di come la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale possano generare un impatto positivo e duraturo sul futuro del continente africano.