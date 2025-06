Riapre la SP 42 a Potenza: via libera al nuovo sottopasso.

La provincia di Potenza ha riaperto la strada provinciale 42 di Chiaromonte, restituendo la piena funzionalità a una via di comunicazione cruciale per la comunità locale. La riapertura, prevista per giovedì 12 giugno, segue il completamento anticipato dei collaudi relativi al nuovo sottopasso, una infrastruttura che si integra nel più ampio progetto di riqualificazione della strada “Serrapotina”.L’intervento, concepito per superare un preesistente ponte e garantire la continuità viaria, rappresenta un tassello fondamentale di un piano strategico volto a modernizzare la rete stradale provinciale e migliorare l’accessibilità al territorio del Potentino. La strada “Serrapotina”, oggetto di una ricostruzione completa in meno di due anni – un tempo notevolmente ridotto rispetto alle stime iniziali – testimonia l’impegno dell’amministrazione provinciale nel perseguire obiettivi ambiziosi con efficienza e rapidità.La temporanea interruzione della SP 42, sebbene abbia comportato disagi inevitabili per i residenti e per il traffico di transito, è stata ritenuta indispensabile per assicurare la massima sicurezza durante le delicate operazioni di costruzione e collaudo del sottopasso. La priorità assoluta, come sottolinea l’ufficio stampa della Provincia, è sempre stata la tutela degli utenti della strada, a cui sono dedicate tutte le decisioni e le azioni amministrative.L’opera di sottopasso non si limita a risolvere un problema di viabilità contingente; incarna una visione di sviluppo territoriale che mira a collegare centri abitati, favorire lo scambio economico e sociale, e incrementare la qualità della vita dei cittadini. La sua realizzazione, unitamente alla riqualificazione completa della strada “Serrapotina”, segna un progresso significativo per l’intera area, contribuendo a rafforzare la sua attrattività e a valorizzare il suo potenziale. I collaudi rimanenti per la strada “Serrapotina” procederanno parallelamente per garantire la massima efficienza e la rapidità di completamento dell’intero progetto.