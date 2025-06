Riqualificazione sottopasso Potenza: chiusura e deviazioni autobus

Per ottimizzare i tempi di esecuzione degli interventi di riqualificazione infrastrutturale, il sottopasso pedonale che funge da collegamento vitale tra la stazione ferroviaria di Potenza Centrale e viale del Basento sarà temporaneamente inagibile a partire dalle ore 22:00 del 15 giugno, con riapertura prevista per le ore 22:00 del 26 giugno. La decisione, comunicata dall’ufficio stampa di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), mira a garantire un intervento efficiente e minimizzare l’impatto complessivo sulla mobilità urbana.La chiusura del sottopasso, cruciale per il flusso pedonale tra la stazione e il quartiere limitrofo, impone una riorganizzazione logistica per i servizi di trasporto pubblico. In ragione dell’impossibilità di utilizzare il sottopasso per l’accesso dei passeggeri, tutti i servizi di autobus destinati al Terminal di viale del Basento saranno deviati e effettueranno fermata nel piazzale esterno della stazione di Potenza Centrale. Questa scelta operativa, seppur temporanea, è stata attentamente valutata per assicurare la continuità del servizio e minimizzare i disagi per i viaggiatori.L’intervento di restyling del sottopasso, che si prefigge di migliorare la sicurezza, l’accessibilità e l’illuminazione della struttura, rappresenta un investimento significativo per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per il potenziamento dell’intermodalità ferroviaria. Si prevede che i lavori comprendano, tra l’altro, la rifacimento delle pavimentazioni, l’ottimizzazione del sistema di drenaggio e l’installazione di nuovi impianti di illuminazione a basso consumo energetico, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale.RFI si impegna a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti in merito alla durata dei lavori e a fornire indicazioni dettagliate per l’utilizzo dei percorsi alternativi durante il periodo di chiusura. Si raccomanda pertanto alla cittadinanza di pianificare attentamente gli spostamenti e di consultare i canali informativi ufficiali per evitare ritardi e disagi. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di interventi volti a modernizzare e rendere più efficienti le infrastrutture ferroviarie della regione, con l’obiettivo di favorire una mobilità più sicura, sostenibile e accessibile per tutti.