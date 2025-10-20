Roma, 25 Ottobre: Manifestazione Nazionale per la Democrazia al Lavoro

Il 25 ottobre, Roma si appresta ad accogliere una manifestazione nazionale di portata significativa: “Democrazia al Lavoro”.

L’evento, indetto per sollecitare un cambio di rotta nelle politiche economiche e sociali, vedrà la partecipazione attiva di una delegazione della CGIL di Potenza, a testimonianza dell’importanza che la questione assume a livello locale.

Questa mobilitazione non si limita alla semplice rivendicazione di aumenti salariali e pensionistici, sebbene questi siano elementi cruciali per il miglioramento delle condizioni di vita di milioni di italiani.

Essa rappresenta una presa di posizione netta contro una visione politica che privilegia la spesa militare a discapito di investimenti strategici in settori vitali come la sanità e l’istruzione.

L’auspicio è quello di indirizzare risorse verso la tutela della salute pubblica, il potenziamento del sistema scolastico e la promozione di un’equa redistribuzione della ricchezza.

La manifestazione si configura come un appello a una vera e propria riforma fiscale, capace di ridurre le disuguaglianze e di garantire una maggiore giustizia sociale.

In un contesto caratterizzato da crescenti precarietà lavorative, la mobilitazione vuole dare voce a chi si sente escluso e marginalizzato, rivendicando il diritto a un lavoro dignitoso e a un futuro sostenibile.

Come sottolinea il segretario generale della CGIL di Potenza, Vincenzo Esposito, la partecipazione alla manifestazione è un atto di responsabilità civica, un’occasione per amplificare le istanze provenienti dal territorio e per contribuire a un dibattito pubblico più ampio e consapevole.

L’impegno della CGIL si è concretizzato in una fase di approfondimento e analisi dei problemi che affliggono il Potentino, allo scopo di elaborare proposte concrete e fattibili da presentare alle istituzioni.

Il segretario Esposito evidenzia che la manifestazione non è un evento isolato, ma parte di un percorso di coinvolgimento della comunità, volto a sollecitare un cambiamento di paradigma nelle scelte di governance e a recuperare la fiducia perduta nelle istituzioni.

L’obiettivo è quello di riportare centralità al lavoro, alla famiglia, alla coesione sociale e alla tutela dell’ambiente.

Per facilitare la partecipazione dei lavoratori del Potentino, sono stati organizzati pullman da diversi comuni: Lavello, Melfi, Venosa, Maschito, Rionero in Vulture, Villa d’Agri, Mercure, Lauria, Lagonegro, Senise, Genzano, Palazzo San Gervasio, Banzi, Oppido Lucano, Potenza.

Questo sforzo logistico testimonia la volontà di rendere la manifestazione accessibile a tutti, incoraggiando la partecipazione attiva di ogni cittadino.

La giornata del 25 ottobre si preannuncia quindi come un momento cruciale per la difesa dei diritti dei lavoratori e per la costruzione di un futuro più giusto e prospero per tutti.