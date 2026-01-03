Saldi a Matera: una svolta per il commercio lucano

L’avvio dei saldi invernali a Matera segna una svolta nel panorama commerciale lucano, un’evoluzione che va ben oltre la semplice revisione dei prezzi in vetrina.

Mentre i cartellini si abbassano e le offerte si moltiplicano, il sistema commerciale regionale si trova ad affrontare una riflessione più ampia: la obsolescenza di un calendario degli sconti che non riflette più le dinamiche di un mercato in rapida trasformazione.

Il periodo di saldi rappresenta un banco di prova cruciale per gli esercenti, un momento per capitalizzare i primi mesi dell’anno, spesso in contrasto con le aspettative post-natalizie.

La spinta al consumo, alimentata dal clima invernale e dall’incalzante necessità di rinnovare il guardaroba con capi adeguati, offre un’opportunità concreta di risanamento e consolidamento per le attività commerciali.

Tuttavia, la vera sfida risiede nella capacità di adattarsi a un contesto in cui la tradizionale dicotomia tra “pieno prezzo” e “saldo” si è progressivamente assottigliata.

Leo Montemurro, presidente di CNA Matera, evidenzia come i saldi, in questo nuovo scenario, possano rappresentare un’occasione di recupero e di crescita, ma sottolinea con forza l’urgenza di un intervento normativo.

La richiesta di una riprogettazione del calendario degli sconti, con un posticipo a fine gennaio o primi di febbraio, riflette una consapevolezza diffusa: le promozioni, ormai, si applicano in modo capillare durante tutto l’anno, rendendo i periodi di saldo formali un retaggio del passato.

La mancata risposta da parte della Regione Basilicata rappresenta un ostacolo a questa necessaria evoluzione.

Angela Martino, presidente di Confesercenti Matera, coglie un aspetto fondamentale: l’effetto dei saldi è stato ampiamente mitigato dalle campagne promozionali precedenti, come il Black Friday e le iniziative natalizie.

Molti commercianti hanno già registrato performance positive grazie a queste iniziative, riducendo l’impatto e l’aspettativa legata ai saldi invernali.

Questa nuova realtà impone un adattamento radicale, un cambiamento di paradigma che vede il commercio lucano confrontarsi con un’era in cui l’immediatezza e la flessibilità sono i fattori chiave del successo.

La prudente, ma fiduciosa, prospettiva del comparto commerciale materano si traduce nella speranza di replicare il dinamismo registrato nel mese di dicembre.

Tuttavia, questa aspirazione non può prescindere da una revisione profonda del sistema promozionale, un ripensamento che tenga conto delle nuove abitudini dei consumatori e delle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Il futuro del commercio lucano passa attraverso la capacità di innovare e di abbandonare le rigidità di un modello ormai superato, abbracciando un approccio più dinamico e orientato alla risposta immediata alle richieste del mercato.

L’auspicio è che le istituzioni regionali prendano coscienza di questa necessità e si facciano promotrici di un cambiamento strutturale che possa sostenere la vitalità del tessuto commerciale lucano.