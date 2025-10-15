Smart Paper in Basilicata: Vertenza Lavoratori al Centro del Tavolo Regionale

L’amministrazione regionale della Basilicata, con particolare attenzione alle dinamiche dello sviluppo economico, ha indetto una cruciale riunione del Tavolo regionale Smart Paper, programmata per giovedì 23 ottobre.

L’assessore Francesco Cupparo, attraverso un comunicato ufficiale della Giunta lucana, ha sottolineato la necessità di affrontare con urgenza le questioni irrisolte relative al progetto Smart Paper, un’iniziativa di rilevanza strategica per l’occupazione e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Le recenti interlocuzioni a livello nazionale, condotte a Roma e presso Unindustria, non hanno fornito le chiarezze auspicabili, in particolare in merito alla localizzazione della sede operativa a Potenza e alle condizioni economiche contrattuali riservate ai lavoratori coinvolti.

L’assessore Cupparo ha espresso il proprio rammarico per la mancata traslazione in atti concreti degli impegni assunti a seguito di un intenso dialogo con il management di Accenture, evidenziando una disconnessione tra promesse e risultati tangibili.

La vertenza interessa un numero significativo di lavoratori lucani, superando i 350, e la sua risoluzione assume quindi un’importanza cruciale per la stabilità socio-economica della regione.

L’amministrazione regionale non intende limitarsi a un ruolo di mediazione.

Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e di accelerare la risoluzione delle problematiche, l’assessore Cupparo ha annunciato l’inclusione diretta di Enel, soggetto appaltante del progetto, nel Tavolo regionale.

Questa decisione mira a responsabilizzare Enel, sollecitandola a definire modalità di transizione e passaggi di appalto che non compromettano le condizioni lavorative dei dipendenti lucani.

L’inclusione di Enel è funzionale a una responsabilizzazione diretta del committente, considerato attore chiave nella definizione delle condizioni di lavoro e nella garanzia di una transizione equa.

Il Tavolo regionale Smart Paper rappresenta, pertanto, un momento di confronto e decisione strategico.

Durante la riunione, saranno valutate e approvate le iniziative e le azioni più adeguate per tutelare i lavoratori, accelerare la risoluzione della vertenza e garantire la realizzazione di un progetto Smart Paper che porti benefici concreti alla Basilicata.

L’obiettivo primario è la salvaguardia dell’occupazione e la promozione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, che coniughi innovazione tecnologica e tutela dei diritti dei lavoratori.

La discussione dovrà inoltre focalizzarsi su meccanismi di monitoraggio e controllo per assicurare l’effettivo rispetto degli impegni assunti.