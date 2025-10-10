sabato 11 Ottobre 2025
Potenza Economia

Smartpaper: Sciopero e Timori per il Futuro delle Sedi

Redazione Aosta
La vertenza Smartpaper raggiunge una fase critica con la proclamazione di otto ore di sciopero da parte delle organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e Fismic, affiancate dalle rappresentanze sindacali di base.

Questa mobilitazione, suddivisa in quattro ore di interruzione per ogni turno lavorativo, è programmata per i giorni 13 e 14 ottobre, segnando l’inizio di un percorso di protesta che potrebbe intensificarsi se le istanze sindacali non troveranno risposta.
Al cuore della disputa risiede l’incertezza sul futuro delle sedi operative di Potenza e Castelfranco Veneto, coinvolte nella transizione conseguente al cambio di appalto di Enel Energia, affidato all’RTI DataContact-Accenture.
L’aspettativa di una comunicazione ufficiale, fissata per lo scadere delle 48 ore, non è stata rispettata, generando un profondo senso di frustrazione e preoccupazione tra i lavoratori e nelle organizzazioni sindacali.

Il silenzio aziendale è percepito come un’inaccettabile derelizione di responsabilità, una mancata considerazione delle conseguenze che un eventuale spostamento delle attività potrebbe avere sulla comunità locale e sui lavoratori.

La prospettiva di una riorganizzazione delle attività in sedi alternative, come Matera, Bari o Padova, solleva il timore di una delocalizzazione mascherata, che andrebbe a erodere un patrimonio di competenze e professionalità costruito nel tempo nei siti lucani e veneti.

Questa perdita non riguarda solamente la continuità lavorativa, ma incide profondamente sulla qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie, legati al territorio e alle sue dinamiche socio-economiche.
L’erosione del tessuto produttivo locale, in questo scenario, avrebbe ripercussioni negative che vanno ben oltre l’aspetto meramente occupazionale.
I sindacati invocano un intervento immediato da parte di Enel, sollecitando l’azienda ad assumersi la responsabilità di garantire il rispetto degli impegni presi e a tutelare il futuro dei lavoratori.

Parallelamente, si chiede un’azione urgente alle Regioni Basilicata e Veneto, affinché si attivino nei confronti di Enel e dell’RTI DataContact-Accenture, esercitando la pressione necessaria per assicurare garanzie concrete sulla salvaguardia delle sedi, la continuità occupazionale, la stabilità salariale e, in definitiva, la dignità professionale dei lavoratori.

L’obiettivo primario è la difesa di un modello di sviluppo sostenibile, radicato nel territorio e capace di valorizzare le risorse umane, anziché sacrificarle sull’altare di logiche puramente economiche e prive di una visione di lungo termine.
La mobilitazione in corso rappresenta quindi una rivendicazione non solo di diritti lavorativi, ma di un futuro più equo e prospero per l’intera comunità.

