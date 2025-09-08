Stellantis, Dare Forward: Rivedere gli obiettivi per il futuro elettrico.

L’architettura strategica “Dare Forward”, pilastro fondante per la traiettoria futura di Stellantis, continua a rappresentare un quadro di riferimento essenziale, sebbene in fase di adattamento per rispondere a un contesto globale in rapida evoluzione.

Nonostante la sua intrinseca validità e maturità, che ne giustificano la conferma di molte componenti, l’azienda riconosce la necessità di una revisione pragmatica, soprattutto in relazione a target temporali specifici.

L’ambizioso obiettivo di una transizione completa all’elettrico entro il 2030, un tempo cardine del piano, si è rivelato irraggiungibile alla luce delle dinamiche di mercato attuali.

Questa rettifica, esplicitamente comunicata da Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis durante il Salone di Monaco, non implica un abbandono della strategia di elettrificazione, bensì un suo riallineamento con la realtà industriale e le scelte dei consumatori.

Si tratta di una valutazione realistica che permette di definire un percorso più sostenibile e fattibile nel lungo termine.

Il dialogo con il CEO Carlos Tavares, avviato la scorsa settimana, è focalizzato proprio su questo processo di revisione di “Dare Forward”.

L’attenzione è rivolta a una ridefinizione delle priorità e alla flessibilità necessaria per navigare un panorama automotive in profonda trasformazione, caratterizzato da incertezze geopolitiche, strozzature nelle catene di approvvigionamento e fluttuazioni nei prezzi delle materie prime cruciali per la produzione di batterie.

Un elemento cruciale del prossimo aggiornamento sarà la presentazione da parte di Tavares della visione strategica di Stellantis per i prossimi cinque, e potenzialmente dieci, anni.

Questa proiezione non si limiterà alla sola tecnologia di propulsione, ma abbraccerà l’intera gamma di prodotti e servizi, l’evoluzione del modello di business e il ruolo dell’azienda nell’ecosistema della mobilità futura.

Si tratterà di delineare un percorso che non solo risponda alle esigenze di un mercato in cambiamento, ma che contribuisca attivamente a plasmarlo, posizionando Stellantis come leader nell’innovazione e nella sostenibilità.

L’obiettivo è comunicare una direzione chiara e ispiratrice per i dipendenti, i partner commerciali e gli investitori, garantendo al contempo la capacità di adattamento necessaria per affrontare le sfide del futuro.