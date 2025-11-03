Tavolo Smart Paper in Basilicata: l’incontro rinviato all’11 novembre

La programmazione del Tavolo Smart Paper, inizialmente previsto per il 4 novembre, ha subito una revisione temporale, fissando ora l’incontro per l’11 novembre.

La decisione, comunicata ufficialmente dall’Ufficio Stampa della Giunta regionale della Basilicata, riflette una necessità di ulteriore approfondimento e preparazione delle parti coinvolte, come ha sottolineato l’Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, nelle comunicazioni indirizzate alle aziende, alle rappresentanze sindacali e agli enti locali interessati.

L’incontro, che assume un’importanza strategica per il futuro del settore tecnologico in Basilicata, si focalizzerà su tre nuclei tematici fondamentali, interconnessi e cruciali per la definizione di un quadro condiviso e sostenibile.

Si tratta, in particolare, della localizzazione ottimale delle strutture operative, un aspetto che incide direttamente sulla competitività del territorio e sulla sua capacità di attrarre investimenti e talenti; della definizione precisa e delineata dei perimetri occupazionali, un elemento chiave per garantire la creazione di posti di lavoro stabili e qualificati, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro regionale; e, infine, della strutturazione di un sistema retributivo equo e incentivante, in grado di valorizzare il contributo dei lavoratori e promuovere l’innovazione.

Il rinvio, sebbene possa aver generato attese, è interpretato come un segnale di volontà di affrontare le problematiche con la dovuta attenzione e responsabilità, consentendo una più ampia consultazione e la formulazione di proposte concrete e fattibili.

L’obiettivo è quello di definire un modello di sviluppo tecnologico che non si limiti alla mera creazione di posti di lavoro, ma che promuova una crescita sostenibile, inclusiva e orientata al futuro, capace di consolidare il ruolo della Basilicata come polo di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale.

L’incontro del 11 novembre si preannuncia, pertanto, come un momento cruciale per segnare una nuova fase di progresso e collaborazione tra le diverse realtà del territorio.