TGR Rai a Matera: una scelta strategica per la Basilicata

In qualità di presidente della Camera di Commercio della Basilicata, esprimo con fermezza il mio appoggio all’istanza affinché la sede della TGR Rai Basilicata trovi collocazione anche a Matera.
Questa non è una richiesta contingente o meramente legata a considerazioni di prossimità geografica, bensì una presa di posizione strategica che riflette il riconoscimento del ruolo centrale di Matera all’interno del panorama culturale, economico e sociale della regione.
La designazione di Matera a Capitale Europea della Cultura non è stata un mero atto cerimoniale, ma un sigillo che ha consacrato il valore intrinseco di un territorio capace di coniugare un patrimonio storico inestimabile con un’inarrestabile propensione all’innovazione e alla creatività.
Trasferire una sede della redazione regionale della Rai in questa città significa, in sostanza, legittimare e amplificare la voce di un cuore pulsante che alimenta il turismo, la cultura e un’economia creativa in continua evoluzione.

La presenza della Rai a Matera non si tradurrebbe solamente in un potenziamento dell’informazione locale, ma rappresenterebbe un volano propulsivo per lo sviluppo complessivo della Basilicata.
Una sede Rai dinamica e radicata nel territorio favorirebbe la creazione di sinergie tra media, istituzioni e imprese, generando opportunità concrete per il tessuto economico e culturale.
Si tratterebbe di un investimento nel futuro, capace di valorizzare le eccellenze locali, promuovere il talento e stimolare la crescita sostenibile.
La distribuzione equa delle risorse informative è un principio fondamentale per garantire un’informazione pluralista e rappresentativa dell’intera comunità.
Tuttavia, l’ubicazione della sede della TGR a Matera trascende il concetto di semplice equità territoriale: si tratta di riconoscere a questa città il ruolo di motore culturale e di laboratorio di idee che può arricchire l’intera regione.

Un’informazione capace di raccontare la Basilicata nella sua complessità, con le sue sfide e le sue opportunità, è un bene prezioso per tutti i cittadini.

Chiedo a tutte le istituzioni e agli attori del territorio di sostenere con convinzione questa iniziativa.

L’assegnazione di una sede della TGR Rai a Matera non è solo una vittoria per la città, ma un passo avanti per l’intera Basilicata, un atto di fiducia nel suo potenziale di crescita e di sviluppo culturale.
È un’occasione imperdibile per consolidare l’identità regionale e proiettarla verso il futuro.

