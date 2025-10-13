Vertenza Apea: sit-in al Consiglio Regionale per undici famiglie lucane.

Un monito urgente si leva domani, martedì 14 ottobre, in occasione della sessione del Consiglio Regionale della Basilicata: un sit-in, promosso da lavoratori precedentemente impiegati presso l’Apea e sostenuto dalle sigle sindacali CGIL e UIL, si appella alla Giunta e all’Assemblea legislativa per sbloccare una questione irrisolta che affligge undici famiglie lucane.

La vicenda, che trascina con sé un peso di ventitré anni di servizio dedicato agli uffici della Provincia di Potenza, si configura come un simbolo di precarietà e di lentezza burocratica.

A distanza di oltre un anno dai licenziamenti, i lavoratori si trovano ancora senza prospettive concrete, sospesi in una zona grigia che erode dignità e compromette il loro futuro economico-sociale.

L’inerzia istituzionale ha trasformato una situazione potenzialmente risolvibile in un problema strutturale, che rischia di minare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni regionali.

Il presidio di domani non è un semplice appello, ma un’urgente richiesta di responsabilità.

I sindacati sollecitano, con forza e determinazione, l’intervento tempestivo da parte della Regione Basilicata e dell’Apibas, affinché si adotti un approccio pragmatico e orientato alla soluzione definitiva.

La ricollocazione stabile degli ex dipendenti Apea non è un mero atto di clemenza, ma un imperativo etico e un obbligo legale, in virtù del servizio prestato e dei diritti lesi.

CGIL e UIL ribadiscono il loro fermo impegno a mantenere alta l’attenzione su questa vertenza, attraverso un’azione di mobilitazione costante e una pressione istituzionale.

Il diritto al lavoro e alla sussistenza sono pilastri fondamentali di una società giusta e coesa.

La comunità lucana intera è chiamata a sostenere questa battaglia, affinché la vertenza ex Apea trovi una conclusione equa e definitiva, restituendo dignità e speranza a chi si è dedicato al servizio pubblico.

Si tratta di una prova significativa della capacità della regione di onorare i propri doveri verso i propri cittadini.