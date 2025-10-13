Viadotto Tiera: emergenza, responsabilità e futuro della linea Potenza-Melfi

La vicenda del viadotto Tiera, collante infrastrutturale cruciale per la linea ferroviaria Potenza-Melfi, sta richiedendo un approccio complesso e articolato, che va ben oltre la semplice riparazione di una struttura danneggiata.

L’amministrazione regionale, in stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana e la Provincia di Potenza, è impegnata in un’intensa attività di coordinamento per definire una soluzione duratura, che non solo ripristini la continuità del servizio ferroviario nel più breve tempo possibile, ma che garantisca anche la massima sicurezza e resilienza dell’infrastruttura ricostruita.

La situazione attuale, segnata da un cedimento strutturale avvenuto il 10 agosto scorso, ha generato un impatto significativo sulla mobilità della regione, evidenziando la fragilità di collegamenti essenziali per l’economia e la vita sociale.

La sfida non è solo tecnica, ma anche politica e sociale, richiedendo una gestione trasparente e partecipata per evitare disagi prolungati e alimentare disinformazione.

Si è osservato, con rammarico, come alcune espressioni sindacali, a tratti, abbiano deviato dal loro ruolo primario di tutela dei lavoratori, lasciandosi trascinare in dinamiche polemiche di natura politica.

Questo approccio, lungi dal favorire una risoluzione costruttiva, rischia di amplificare la confusione e generare allarme nella popolazione.

È imperativo che le parti sociali si focalizzino sull’analisi accurata dei fatti, comprendendo la complessità delle procedure e il profumo delle responsabilità in gioco, piuttosto che indulgere in critiche superficiali.

La Regione Basilicata, pur non essendo direttamente responsabile della gestione del viadotto, si è immediatamente attivata a sostegno della Provincia di Potenza, ente proprietario dell’infrastruttura, ribadendo il proprio supporto istituzionale in un momento delicato.

L’amministrazione regionale riconosce l’importanza fondamentale della linea ferroviaria per lo sviluppo del territorio e si impegna a fornire tutte le risorse necessarie per garantire la sua rapida riattivazione.

È fondamentale ricordare che la realizzazione di opere pubbliche di tale portata richiede tempi adeguati per le verifiche tecniche, le valutazioni ingegneristiche e il coordinamento amministrativo.

L’affrettamento dei tempi o la sottovalutazione dei rischi potrebbero compromettere la qualità e la sicurezza dell’intervento.

La trasparenza e la comunicazione costante con la cittadinanza rappresentano un elemento imprescindibile per costruire fiducia e favorire la comprensione delle difficoltà intrinseche a un progetto complesso.

L’amministrazione regionale rimane aperta al confronto costruttivo, come dimostrano le numerose audizioni e tavoli tecnici e sindacali già istituiti.

Tuttavia, si invita ogni attore coinvolto ad abbandonare le sterili polemiche e a concentrarsi sulla ricerca di soluzioni concrete, per il bene della comunità lucana.

La stagione delle soluzioni appartiene a coloro che lavorano, che si impegnano con responsabilità e che mettono al primo posto l’interesse generale.